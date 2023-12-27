Рух решил присоединиться к проекту УПЛ-ТВ

Генеральный директор «Руха» Игорь Дедышин сообщил о том, что клуб готов присоединиться к проекту УПЛ-ТВ в рамках создания единого телепула.

В первой части сезона матчи львовской команды клуб показывал на своем канале на Youtube, однако сейчас УПЛ снова обсуждает общий телепул.

«ФК «Рух» приветствует тот факт, что Премьер-лига и клубы пришли к выводу, о котором мы говорили еще полгода назад: клубы и Лига должны самостоятельно создать свой собственный продукт. Соответственно, клубы и УПЛ будут сами заниматься его производством, продвижением, дистрибуцией и продажей. Эту концепцию собственного «УПЛ-ТВ» «Рух» предлагало еще летом, но пришлось пройти сложный период осознания, и мы рады, что клубы сейчас тоже решили, что нужно идти именно по этому пути.

Один из топ-менеджеров УПЛ Максим Радченко предложил тот концепт производства продукта, который почти полностью соответствует нашему видению. Следовательно, «Рух» готов присоединиться к реализации проекта «УПЛ-ТВ», который имеет большие перспективы централизованно собрать права всех 16 клубов УПЛ для достижения значительных коммерческих результатов уже в ближайшем будущем», – сказал Дедишин.