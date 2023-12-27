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Украина. Премьер лига
27 декабря 2023, 12:29 |
391
0

Рух решил присоединиться к проекту УПЛ-ТВ

Львовский клуб уже не против телепула

27 декабря 2023, 12:29 |
391
0
Рух решил присоединиться к проекту УПЛ-ТВ
ФК Рух

Генеральный директор «Руха» Игорь Дедышин сообщил о том, что клуб готов присоединиться к проекту УПЛ-ТВ в рамках создания единого телепула.

В первой части сезона матчи львовской команды клуб показывал на своем канале на Youtube, однако сейчас УПЛ снова обсуждает общий телепул.

«ФК «Рух» приветствует тот факт, что Премьер-лига и клубы пришли к выводу, о котором мы говорили еще полгода назад: клубы и Лига должны самостоятельно создать свой собственный продукт. Соответственно, клубы и УПЛ будут сами заниматься его производством, продвижением, дистрибуцией и продажей. Эту концепцию собственного «УПЛ-ТВ» «Рух» предлагало еще летом, но пришлось пройти сложный период осознания, и мы рады, что клубы сейчас тоже решили, что нужно идти именно по этому пути.

Один из топ-менеджеров УПЛ Максим Радченко предложил тот концепт производства продукта, который почти полностью соответствует нашему видению. Следовательно, «Рух» готов присоединиться к реализации проекта «УПЛ-ТВ», который имеет большие перспективы централизованно собрать права всех 16 клубов УПЛ для достижения значительных коммерческих результатов уже в ближайшем будущем», – сказал Дедишин.

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Рух Львов Игорь Дедышин телепул УПЛ-ТВ Украинская Премьер-лига
Источник ФК Рух Львов
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