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Украина. Премьер лига
27 декабря 2023, 11:52 | Обновлено 27 декабря 2023, 12:08
520
0

Источник: в Ворскле выбирают тренера из бывших игроков команды

Претенденты – Арменд Даллку и Йован Маркоски

27 декабря 2023, 11:52 | Обновлено 27 декабря 2023, 12:08
520
0
Источник: в Ворскле выбирают тренера из бывших игроков команды
ФК Ворскла Полтава. Йован Маркоски

Полтавская «Ворскла» продолжает поиск специалиста, который возглавит команду после ухода из нее Виктора Скрипника.

Сообщается, что руководство клуба изучает возможность предложить должность наставника коллектива одному из бывших игроков команды. Учитывая наличие определенной тренерской лицензии, речь идет об албанце Арменде Даллку и сербе Йоване Маркоски.

До этого среди прочего сообщалось, что «Ворсклу» может возглавить Сергей Долганский, который с 2019 года отвечает в полтавской команде за подготовку вратарей.

Ранее бывший тренер полтавчан Виктор Скрипник рассказал, из-за чего «Ворскла» провалила старт сезона в УПЛ.

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Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sportarena
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