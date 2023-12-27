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  4. Лучше Беллингема. Артем Довбик лидирует в Ла Лиге по важному показателю
Испания
27 декабря 2023, 12:03 |
797
0

Лучше Беллингема. Артем Довбик лидирует в Ла Лиге по важному показателю

Украинец забивает гол в каждые 96 минут

27 декабря 2023, 12:03 |
797
0
Лучше Беллингема. Артем Довбик лидирует в Ла Лиге по важному показателю
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний нападающий «Жироны» Артем Довбик с 11 голами завершил 2023 год в списке лучших бомбардиров Ла Лиги.

По информации испанского издания Sport, Довбику в среднем нужно 96 минут для забитого мяча в этом сезоне испанского чемпионата. Украинец единственный в списке лучших голеадоров лиги, кому нужно менее 100 минут на гол. Вторым в этом рейтинге является лучший бомбардир чемпионата Джуд Беллингем, забивающий каждые 106 минут.

Ранее букмекерские конторы оценили шансы украинского форварда испанской «Жироны» Артема Довбика стать лучшим бомбардиром Ла Лиги 2023/24.

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Жирона Джуд Беллингем Артем Довбик Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу статистика
Источник Sport.es
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