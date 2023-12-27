Лучше Беллингема. Артем Довбик лидирует в Ла Лиге по важному показателю

26-летний нападающий «Жироны» Артем Довбик с 11 голами завершил 2023 год в списке лучших бомбардиров Ла Лиги.

По информации испанского издания Sport, Довбику в среднем нужно 96 минут для забитого мяча в этом сезоне испанского чемпионата. Украинец единственный в списке лучших голеадоров лиги, кому нужно менее 100 минут на гол. Вторым в этом рейтинге является лучший бомбардир чемпионата Джуд Беллингем, забивающий каждые 106 минут.

Ранее букмекерские конторы оценили шансы украинского форварда испанской «Жироны» Артема Довбика стать лучшим бомбардиром Ла Лиги 2023/24.