Букмекеры оценили шансы Довбика стать лучшим бомбардиром Ла Лиги
Артем завершил 2023 год в списке лучших бомбардиров испанского чемпионата
Букмекерские конторы оценили шансы украинского форварда испанской «Жироны» Артема Довбика стать лучшим бомбардиром Ла Лиги 2023/24.
Довбик находится в списке трех наиболее вероятных победителей бомбардирской гонки испанского чемпионата. Коэффициент на успех украинца составляет 7.00.
Выше украинца в списке только нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски (2.90) и полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем (1.85).
Топ-5 фаворитов на звание лучшего бомбардира Ла Лиги 2023/24 по мнению букмекеров:
- Джуд Беллингем – 1.85 (13 голов)
- Роберт Левандовски – 2.90 (8 голов)
- Артем Довбик – 7.00 (11 голов)
- Антуан Гризманн – 10.00 (11 голов)
- Борха Майораль – 10.00 (12 голов)
Сейчас «Жирона» вместе с Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым занимает второе место в Ла Лиге, уступая только «Реалу» по дополнительным показателям.
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Издание Goal предсказывает, что награду получит Джуд Беллингем