Букмекеры оценили шансы Довбика стать лучшим бомбардиром Ла Лиги

Букмекерские конторы оценили шансы украинского форварда испанской «Жироны» Артема Довбика стать лучшим бомбардиром Ла Лиги 2023/24.

Довбик находится в списке трех наиболее вероятных победителей бомбардирской гонки испанского чемпионата. Коэффициент на успех украинца составляет 7.00.

Выше украинца в списке только нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски (2.90) и полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем (1.85).

Топ-5 фаворитов на звание лучшего бомбардира Ла Лиги 2023/24 по мнению букмекеров:

Джуд Беллингем – 1.85 (13 голов) Роберт Левандовски – 2.90 (8 голов) Артем Довбик – 7.00 (11 голов) Антуан Гризманн – 10.00 (11 голов) Борха Майораль – 10.00 (12 голов)

Сейчас «Жирона» вместе с Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым занимает второе место в Ла Лиге, уступая только «Реалу» по дополнительным показателям.