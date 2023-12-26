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Испания
26 декабря 2023, 12:22 | Обновлено 26 декабря 2023, 12:33
613
2

Букмекеры оценили шансы Довбика стать лучшим бомбардиром Ла Лиги

Артем завершил 2023 год в списке лучших бомбардиров испанского чемпионата

26 декабря 2023, 12:22 | Обновлено 26 декабря 2023, 12:33
613
2
Букмекеры оценили шансы Довбика стать лучшим бомбардиром Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Букмекерские конторы оценили шансы украинского форварда испанской «Жироны» Артема Довбика стать лучшим бомбардиром Ла Лиги 2023/24.

Довбик находится в списке трех наиболее вероятных победителей бомбардирской гонки испанского чемпионата. Коэффициент на успех украинца составляет 7.00.

Выше украинца в списке только нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски (2.90) и полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем (1.85).

Топ-5 фаворитов на звание лучшего бомбардира Ла Лиги 2023/24 по мнению букмекеров:

  1. Джуд Беллингем – 1.85 (13 голов)
  2. Роберт Левандовски – 2.90 (8 голов)
  3. Артем Довбик – 7.00 (11 голов)
  4. Антуан Гризманн – 10.00 (11 голов)
  5. Борха Майораль – 10.00 (12 голов)

Сейчас «Жирона» вместе с Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым занимает второе место в Ла Лиге, уступая только «Реалу» по дополнительным показателям.

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Жирона Роберт Левандовски чемпионат Испании по футболу лучший бомбардир Ла Лига Антуан Гризманн Артем Довбик котировки букмекеров Джуд Беллингем азарт Борха Майораль
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Remark
Коф 7, в Ла Лізі!!! Це пі..дець, як круто!!!
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0
Vitason
Так у Довбика 11 голів ,які 12!!???
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0
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