Кто к Зинченко? Есть трансферная сумма и цели Арсенала на январь-2024

Лондонский «Арсенал» в зимнее трансферное окно нынешнего сезона сможет рассчитывать на 105 млн фунтов для подписания новых игроков.

Источник утверждает, что «канониры» не смогут потратить больше из-за лимита в рамках финансового фэйр-плей. При этом лондонцы должны будут учитывать выкуп выступающего в аренде голкипера «Брентфорда» Давида Райи за 27 млн фунтов.

Сообщается, что приоритетом у «Арсенала» станет усиление защиты из-за большого количества травм и отсутствия глубины состава. Конкретные претенденты пока неизвестны, но «Арсенал» якобы давно присматривается к Нико Шлоттербеку из «Боруссии» Дортмунд. Также тренерский штаб Микеля Артеты высоко оценивает Маттейса Де Лигта из «Баварии». Впрочем, этот трансфер будет сложно оформить с точки зрения финансов.

«Канониры» также заинтересованы в 17-летнем универсале Йорреле Хато из «Аякса», а ранее была информация о Гонсало Инасиу из «Спортинга».

Как известно, трансферное окно в Англии откроется 1 января 2024 года.

Ранее экс-игрок сборной Англии Майкл Грей раскритиковал украинского защитника «Арсенала» Александра Зинченко.