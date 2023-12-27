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Англия
27 декабря 2023, 11:33 | Обновлено 27 декабря 2023, 11:51
1511
0

Кто к Зинченко? Есть трансферная сумма и цели Арсенала на январь-2024

Лондонский клуб намерен усилить состав

27 декабря 2023, 11:33 | Обновлено 27 декабря 2023, 11:51
1511
0
Кто к Зинченко? Есть трансферная сумма и цели Арсенала на январь-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» в зимнее трансферное окно нынешнего сезона сможет рассчитывать на 105 млн фунтов для подписания новых игроков.

Источник утверждает, что «канониры» не смогут потратить больше из-за лимита в рамках финансового фэйр-плей. При этом лондонцы должны будут учитывать выкуп выступающего в аренде голкипера «Брентфорда» Давида Райи за 27 млн фунтов.

Сообщается, что приоритетом у «Арсенала» станет усиление защиты из-за большого количества травм и отсутствия глубины состава. Конкретные претенденты пока неизвестны, но «Арсенал» якобы давно присматривается к Нико Шлоттербеку из «Боруссии» Дортмунд. Также тренерский штаб Микеля Артеты высоко оценивает Маттейса Де Лигта из «Баварии». Впрочем, этот трансфер будет сложно оформить с точки зрения финансов.

«Канониры» также заинтересованы в 17-летнем универсале Йорреле Хато из «Аякса», а ранее была информация о Гонсало Инасиу из «Спортинга».

Как известно, трансферное окно в Англии откроется 1 января 2024 года.

Ранее экс-игрок сборной Англии Майкл Грей раскритиковал украинского защитника «Арсенала» Александра Зинченко.

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Арсенал Лондон Александр Зинченко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу выбор редакции
Источник The Athletic
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