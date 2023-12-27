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Саудовская Аравия
27 декабря 2023, 10:47 | Обновлено 27 декабря 2023, 10:48
244
0

ФОТО. РОНАЛДУ – об очередной победе с Аль-Насром: «Мы не остановимся!»

Португалец оформил дубль в ворота «Аль-Иттихада»

27 декабря 2023, 10:47 | Обновлено 27 декабря 2023, 10:48
244
0
ФОТО. РОНАЛДУ – об очередной победе с Аль-Насром: «Мы не остановимся!»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил дубль в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттихада» (5:2), реализовав два пенальти.

После игры звездный игрок сделал пост на своей странице в Instagram. «Важная победа! Мы не остановимся», – написал Криштиану.

Отметим, что в турнирной таблице «Аль-Наср» продолжает занимать второе место, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на семь очков.

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Криштиану Роналду чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Иттихад Джидда Аль-Хиляль
Источник Instagram
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