Саудовская Аравия27 декабря 2023, 10:47 | Обновлено 27 декабря 2023, 10:48
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ФОТО. РОНАЛДУ – об очередной победе с Аль-Насром: «Мы не остановимся!»
Португалец оформил дубль в ворота «Аль-Иттихада»
27 декабря 2023, 10:47 | Обновлено 27 декабря 2023, 10:48
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Португальский футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил дубль в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттихада» (5:2), реализовав два пенальти.
После игры звездный игрок сделал пост на своей странице в Instagram. «Важная победа! Мы не остановимся», – написал Криштиану.
Отметим, что в турнирной таблице «Аль-Наср» продолжает занимать второе место, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на семь очков.
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