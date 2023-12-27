Трубин арендует дом в Лиссабоне у известного украинского футболиста

Жена украинского стража ворот «Бенфики» Анатолия Трубина Марина рассказала, у кого они арендуют жилье в Португалии.

«В доме, где мы проживаем, раньше жил футболист Роман Яремчук. Да, это дом Кристины и Романа Яремчуков, мы снимаем у них жилье и проживаем здесь. Это очень легко, потому что не нужны никакие контракты», – рассказала Марина.

Роман Яремчук защищал цвета португальской «Бенфики» в 2021-23 годах.

Анатолий Трубин перебрался в «Бенфику» летом 2023 года, где успел отыграть уже 19 матчей, в которых пропустил 17 голов. Ранее о прогрессе украинского голкипера рассказал главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.