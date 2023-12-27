Их только трое! Шахтер назвал претендентов на звание лучшего в 2023 году

В донецком «Шахтере» определили трех претендентов на звание лучшего игрока команды по итогам 2023 года.

Номинантами на признание являются капитан команды хавбек Тарас Степаненко, его коллега по амплуа Георгий Судаков и нападающий Даниил Сикан.

Голосование по определению победителя проводится на официальных страницах клуба в соцсетях.

Степаненко в первой части сезона-2023/2024 провел за «Шахтер» 18 матчей, сделал 1 ассист. Судаков забил три гола и отдал одну результативную передачу за 18 играх. На счету Сикана семь голов и четыре ассиста в 23 матчах.

В УПЛ «Шахтер» занимает 4-е место. Осенью донецкая команда заняла 3-е место в группе Лиги чемпионов и весной сыграет в плей-офф Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» предложил Педриньо продлить контракт и вернуться в Украину.