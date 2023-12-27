Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Их только трое! Шахтер назвал претендентов на звание лучшего в 2023 году
Украина. Премьер лига
27 декабря 2023, 10:14 | Обновлено 27 декабря 2023, 10:24
404
1

Их только трое! Шахтер назвал претендентов на звание лучшего в 2023 году

«Горняки» определяют MVP

27 декабря 2023, 10:14 | Обновлено 27 декабря 2023, 10:24
404
1
Их только трое! Шахтер назвал претендентов на звание лучшего в 2023 году
ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

В донецком «Шахтере» определили трех претендентов на звание лучшего игрока команды по итогам 2023 года.

Номинантами на признание являются капитан команды хавбек Тарас Степаненко, его коллега по амплуа Георгий Судаков и нападающий Даниил Сикан.

Голосование по определению победителя проводится на официальных страницах клуба в соцсетях.

Степаненко в первой части сезона-2023/2024 провел за «Шахтер» 18 матчей, сделал 1 ассист. Судаков забил три гола и отдал одну результативную передачу за 18 играх. На счету Сикана семь голов и четыре ассиста в 23 матчах.

В УПЛ «Шахтер» занимает 4-е место. Осенью донецкая команда заняла 3-е место в группе Лиги чемпионов и весной сыграет в плей-офф Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» предложил Педриньо продлить контракт и вернуться в Украину.

По теме:
Шахтер предложил Педриньо продлить контракт и вернуться в Украину
Кто в топ-10? Назван лучший спортсмен 2023 года в Украине по версии АСЖУ
Источник: клубы УПЛ интересуются экс-голкипером Шахтера из команды в Грузии
Тарас Степаненко Шахтер Донецк Даниил Сикан Георгий Судаков
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Феномен Довбика». Испанское издание разобрало путь Артема
Футбол | 26 декабря 2023, 14:57 2
«Феномен Довбика». Испанское издание разобрало путь Артема
«Феномен Довбика». Испанское издание разобрало путь Артема

В Испании до сих пор не до конца понимают, как украинский нападающий «Жироны» сразу ворвался в топ

Трубин арендует дом в Лиссабоне у известного украинского футболиста
Футбол | 27 декабря 2023, 10:48 1
Трубин арендует дом в Лиссабоне у известного украинского футболиста
Трубин арендует дом в Лиссабоне у известного украинского футболиста

Об этом рассказала супруга украинского голкипера

Один из лучших. Стала известна оценка Забарного за матч с Фулхэмом
Футбол | 26.12.2023, 19:37
Один из лучших. Стала известна оценка Забарного за матч с Фулхэмом
Один из лучших. Стала известна оценка Забарного за матч с Фулхэмом
Букмекеры оценили шансы Довбика стать лучшим бомбардиром Ла Лиги
Футбол | 26.12.2023, 12:22
Букмекеры оценили шансы Довбика стать лучшим бомбардиром Ла Лиги
Букмекеры оценили шансы Довбика стать лучшим бомбардиром Ла Лиги
Лунин может зимой перебраться в Челси. Реал хочет обменять его на Санчеса
Футбол | 27.12.2023, 09:53
Лунин может зимой перебраться в Челси. Реал хочет обменять его на Санчеса
Лунин может зимой перебраться в Челси. Реал хочет обменять его на Санчеса
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
luceorius
 За  Сікана, нехай би хлопець не втрачав впевненості у  собі.в майбутньому. Щодо інших претендентів: Судаков  і так вже "на  виданні", а Степаненнко це Степаненнко, і цим  сказано все.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
5 самых ценных футболистов мирового футбола в возрасте до 18 лет
5 самых ценных футболистов мирового футбола в возрасте до 18 лет
25.12.2023, 13:33 7
Футбол
У Валлина выявлен перелом после боя с Джошуа
У Валлина выявлен перелом после боя с Джошуа
25.12.2023, 12:00 3
Бокс
Стало известно, почему Довбик раньше не хотел переходить в Жирону
Стало известно, почему Довбик раньше не хотел переходить в Жирону
26.12.2023, 15:12 3
Футбол
ФОТО. Отпуск или трансфер? Цыганков с женой прилетел в Лондон
ФОТО. Отпуск или трансфер? Цыганков с женой прилетел в Лондон
26.12.2023, 17:33 7
Футбол
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
25.12.2023, 23:20
Теннис
МЮ выдал невероятный камбэк с Астон Виллой, Хойлунд впервые забил в АПЛ
МЮ выдал невероятный камбэк с Астон Виллой, Хойлунд впервые забил в АПЛ
27.12.2023, 00:02 20
Футбол
Карло Анчелотти больше не будет делить игровое время между Кепой и Луниным
Карло Анчелотти больше не будет делить игровое время между Кепой и Луниным
26.12.2023, 15:36 10
Футбол
Анчелотти принял важное решение, которое явно не понравится Лунину
Анчелотти принял важное решение, которое явно не понравится Лунину
25.12.2023, 11:39 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем