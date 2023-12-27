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Англия
27 декабря 2023, 09:26 | Обновлено 27 декабря 2023, 09:27
156
1

Бруну ФЕРНАНДЕШ: «В последние дни были некоторые сомнения, даже в себе»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» – о настроениях в команде

27 декабря 2023, 09:26 | Обновлено 27 декабря 2023, 09:27
156
1
Бруну ФЕРНАНДЕШ: «В последние дни были некоторые сомнения, даже в себе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал победу над «Астон Виллой» (3:2) и рассказал, какие переживания были в команде на фоне неутешительных результатов.

«Вера должна быть, потому что если вы не верите друг в друга, будет сложно. Очевидно, в последние дни были некоторые сомнения, даже в себе. Начинаешь думать: «Достаточно ли я хорош, чтобы быть здесь?» Это нормально, когда что-то идет не так.

Такие победы – способ преодолеть это и добиться результатов, даже когда дела идут не очень хорошо.

Дебютный гол Хойлунда? Нам нужно было это. Нападающий должен забивать. Мы хотим, чтобы у наших нападающих была уверенность, которая позволит им больше забивать. Он знает, что давление будет – все-таки играет за один из величайших клубов мира. К этому нужно привыкать. Надеюсь, впереди его еще многое ждет, потому что нам очень нужны его голы. Не только от него, но и от всех нападающих в команде».

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Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Юнайтед - Астон Вилла Расмус Хойлунд
Источник Sport.ua
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Алекс 122
Прекрасно отыграл .вместе с эрикссоном лучшие
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