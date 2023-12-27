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  4. Алехандро ГАРНАЧО: «Один из лучших дней в моей жизни»
Англия
27 декабря 2023, 08:09 |
174
0

Алехандро ГАРНАЧО: «Один из лучших дней в моей жизни»

Автор дубля в ворота «Астон Виллы» – о выступлении своей команды

27 декабря 2023, 08:09 |
174
0
Алехандро ГАРНАЧО: «Один из лучших дней в моей жизни»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гарначо

Автор двух забитых мячей в ворота «Астон Виллы» (3:2) Алехандро Гарначо прокомментировал игру «Манчестер Юнайтед» и поделился собственными эмоциями

«Это прекрасное чувство. Мы – «Манчестер Юнайтед». Мы проигрывали в два мяча, но не сдавались, и совершили невероятный камбэк.

Во втором тайме я хотел попытаться взять ситуацию под контроль. Сказал, что нам нужен всего один гол, чтобы вернуться в игру. Я забил, но взятие ворот отменили из-за офсайда. Но, как я уже говорил, мы никогда не сдаемся. Я очень рад, что Хойлунд забил свой первый гол в чемпионате.

Слишком много людей говорят о нападающих «Юнайтед», что мы никогда не забиваем голы и не делаем результативные передачи, но сегодня вы увидели результативные передачи Рэшфорда, наши с Расмусом голы. Все очень счастливы.

Я думаю, что это уже больше похоже на игру, какую должен показывать «МЮ». Очень счастлив, это один из лучших дней в моей жизни».

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Алехандро Гарначо Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Астон Вилла Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Расмус Хойлунд Маркус Рэшфорд
Источник BBC
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