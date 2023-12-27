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  4. ФОТО. У Ванды тоже фингал. Как Икарди провел Рождество в Турции
Турция
27 декабря 2023, 05:39 |
789
0

ФОТО. У Ванды тоже фингал. Как Икарди провел Рождество в Турции

Мауро поделился последствиями после матча «Фенербахче» – «Галатасарай»

27 декабря 2023, 05:39 |
789
0
ФОТО. У Ванды тоже фингал. Как Икарди провел Рождество в Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Мауро Икарди

24 декабря состоялся матч 18-го тура чемпионата Турции между командами «Фенербахче» и «Галатасарай». Игра завершилась со счетом 0:0.

Звездный аргентинский форвард гостей Мауро Икарди вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок.

В одном из эпизодов защитника хозяев толкнул Икарди. В итоге Мауро врезался в штангу и заработал себе фингал.

После завершения поединка футболист и его девушка Ванда Нара (бывшая жена, которой он сделал повторное предложение в ноябре 2023 года) опубликовали снимки в Intagram с празднования Рождества.

Ванда нарисовала себе фингал. Видимо, в знак поддержки мужа.

«Всех с Рождеством 🎄 Желаем из Стамбула здоровья, мира и много любви 🎅», – подписал публикацию Мауро.

ФОТО. У Ванды тоже фингал. Как Икарди провел Рождество в Турции

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Мауро Икарди Ванда Нара фото lifestyle Рождество чемпионат Турции по футболу Галатасарай Фенербахче
Источник Sport.ua
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