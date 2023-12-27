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Украина. Премьер лига
27 декабря 2023, 03:59 |
194
0

Скрипник хочет пригласить в Металлист 1925 обидчика Ворсклы в ЛК 2023/24

«Металлист 1925» заинтересован в услугах Николая Ковталюка

27 декабря 2023, 03:59 |
194
0
Скрипник хочет пригласить в Металлист 1925 обидчика Ворсклы в ЛК 2023/24
ФК Дила. Николай Ковталюк

Харьковский футбольный клуб «Металлист 1925» нацелился на 28-летнего украинского форварда Николая Ковталюка из грузинской «Дилы».

Об этом сообщает SportArena. По информации источника, в трансфере игрока лично заинтересован новый коуч харьковчан Виктор Скрипник, который недавно покинул полтавскую «Ворсклу».

Дело в том, что полтавчане уступили «Диле» во 2-м раунде квалификации Лиги конференций (2:1, 1:3), а Ковталюк забивал в обоих матчах.

В сезоне 2023 Николай забил за «Дилу» 13 голов в 35 матчах. Три мяча на его счету в квалификации еврокубка.

В начале декабря 2023 года на Ковталюка нацелилась и сама «Ворскла», когда ее возглавлял Скрипник.

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Виктор Скрипник Николай Ковталюк Металлист 1925 Ворскла Полтава Дила Гори трансферы трансферы УПЛ Лига конференций
Источник Sportarena
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