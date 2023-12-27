Скрипник хочет пригласить в Металлист 1925 обидчика Ворсклы в ЛК 2023/24
«Металлист 1925» заинтересован в услугах Николая Ковталюка
Харьковский футбольный клуб «Металлист 1925» нацелился на 28-летнего украинского форварда Николая Ковталюка из грузинской «Дилы».
Об этом сообщает SportArena. По информации источника, в трансфере игрока лично заинтересован новый коуч харьковчан Виктор Скрипник, который недавно покинул полтавскую «Ворсклу».
Дело в том, что полтавчане уступили «Диле» во 2-м раунде квалификации Лиги конференций (2:1, 1:3), а Ковталюк забивал в обоих матчах.
В сезоне 2023 Николай забил за «Дилу» 13 голов в 35 матчах. Три мяча на его счету в квалификации еврокубка.
В начале декабря 2023 года на Ковталюка нацелилась и сама «Ворскла», когда ее возглавлял Скрипник.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер «сливочных» выберет стартового голкипера после рождественских выходных
Украинский защитник «Борнмута» солидно отыграл против «дачников»