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Украина. Премьер лига
04 декабря 2023, 11:16 | Обновлено 04 декабря 2023, 12:13
608
0

Источник: Ворскла купит игрока иностранного клуба. Он забивал им в ЛК

Николай Ковталюк может вернуться в Украину

04 декабря 2023, 11:16 | Обновлено 04 декабря 2023, 12:13
608
0
Источник: Ворскла купит игрока иностранного клуба. Он забивал им в ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Ковталюк

28-летний украинский нападающий грузинской «Дилы» Николай Ковталюк может вернуться в Украину и пополнить состав полтавской «Ворсклы».

По информации журналиста Владимира Зверова, у украинского футболиста с «Дилой» зимой завершается контракт и у него уже есть договоренность с полтавским клубом о переходе.

«Ворскла» интересовалась Ковталюком еще в прошлое трансферное окно, но переход не состоялся.

В этой кампании Ковталюк дважды забил «Ворскле» в квалификации Лиги конференций, чем помог своему клубу выбить украинскую команду из турнира.

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Источник Профутбол Digital
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