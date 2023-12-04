Источник: Ворскла купит игрока иностранного клуба. Он забивал им в ЛК

28-летний украинский нападающий грузинской «Дилы» Николай Ковталюк может вернуться в Украину и пополнить состав полтавской «Ворсклы».

По информации журналиста Владимира Зверова, у украинского футболиста с «Дилой» зимой завершается контракт и у него уже есть договоренность с полтавским клубом о переходе.

«Ворскла» интересовалась Ковталюком еще в прошлое трансферное окно, но переход не состоялся.

В этой кампании Ковталюк дважды забил «Ворскле» в квалификации Лиги конференций, чем помог своему клубу выбить украинскую команду из турнира.