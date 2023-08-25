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Украина. Премьер лига
25 августа 2023, 16:15 |
440
0

Обидчик Ворсклы не приедет в Полтаву

Николай Ковталюк остается в «Диле»

25 августа 2023, 16:15 |
440
0
Обидчик Ворсклы не приедет в Полтаву
ФК Дила. Николай Ковталюк

28-летний украинский нападающий «Дилы» Николай Ковталюк останется в Грузии, сообщает ТаТоТаке.

Несмотря на интерес со стороны «Ворсклы», игрок не вернется на Родину. Причина – «Дила» не хочет отпускать своего нападающего, ведь трансферное окно в Грузии уже закрыто и замену найти не удастся.

Известно, что контракт Николая Ковталюка с грузинским коллективом действует до января 2024 года, то есть уже через 5 месяцев он сможет покинуть клуб на правах свободного агента.

В прошлом сезоне чемпионата Грузии украинский форвард отметился 5 голами и 2 ассистами в 15 матчах. В этой кампании Ковталюк дважды забил «Ворскле» в квалификации Лиги конференций, чем помог своему клубу выбить украинскую команду из турнира.

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Николай Ковталюк Дила Гори Ворскла Полтава Ворскла - Дила трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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