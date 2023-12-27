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Украина. Премьер лига
27 декабря 2023, 03:14 |
117
0

Источник: клубы УПЛ интересуются экс-голкипером Шахтера из команды в Грузии

На Евгения Кучеренко из «Дилы» нацелились ЛНЗ и «Ворскла»

27 декабря 2023, 03:14 |
117
0
Источник: клубы УПЛ интересуются экс-голкипером Шахтера из команды в Грузии
Crystalsport. Евгений Кучеренко

Клубы Украинской Премьер-лиги заинтересованы в услугах 24-летнего украинского голкипера грузинской «Дилы» Евгения Кучеренко.

Об этом сообщает SportArena. По информации источника, речь идет как минимум про полтавскую «Ворсклу» и черкасский клуб ЛНЗ.

В Украине Евгений выступал за «Шахтер-2», «Подолье» и «Колос». Также находился в системе португальской «Лейрии» и казахстанского «Аксу».

За почти два года в составе «Дилы» Кучеренко провел 45 матчей, пропустил 49 голов, 14 раз сумел оставить ворота «сухими».

Интересно, что в августе 2023 года «Ворскла» уступила «Диле» во 2-м раунде Лиги конференций (1:3, 2:1), а Кучеренко отстоял в воротах грузинского коллектива в обоих матчах.

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Источник Sportarena
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