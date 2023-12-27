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Украина. Премьер лига
27 декабря 2023, 02:31 | Обновлено 27 декабря 2023, 03:28
123
0

Стало известно, куда может перейти Алефиренко из луганской Зари

Новой командой 23-летнего хавбека могут стать «Кривбасс» или «Рух»

27 декабря 2023, 02:31 | Обновлено 27 декабря 2023, 03:28
123
0
Стало известно, куда может перейти Алефиренко из луганской Зари
ФК Заря. Даниил Алефиренко

Стало известно, куда может перейти полузащитник Даниил Алефиренко из луганской «Зари».

Луганская команда уже зимой может потерять атакующего хавбека команды.

Новой командой 23-летнего хавбека могут стать «Кривбасс» или «Рух», информирует ТаТоТаке.

Ранее «Заря» предлагала Алефиренко новый контракт, но условия не устроили футболиста. Его контракт с луганским клубом истекает в конце сезона.

В текущем сезоне Даниил сыграл 18 матчей и забил 3 гола, если учитывать все турниры.

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Источник: клубы УПЛ интересуются экс-голкипером Шахтера из команды в Грузии
Даниил Алефиренко Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ Рух Львов ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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