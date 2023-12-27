Украина. Премьер лига27 декабря 2023, 02:31 | Обновлено 27 декабря 2023, 03:28
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Стало известно, куда может перейти Алефиренко из луганской Зари
Новой командой 23-летнего хавбека могут стать «Кривбасс» или «Рух»
27 декабря 2023, 02:31 | Обновлено 27 декабря 2023, 03:28
123
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Стало известно, куда может перейти полузащитник Даниил Алефиренко из луганской «Зари».
Луганская команда уже зимой может потерять атакующего хавбека команды.
Новой командой 23-летнего хавбека могут стать «Кривбасс» или «Рух», информирует ТаТоТаке.
Ранее «Заря» предлагала Алефиренко новый контракт, но условия не устроили футболиста. Его контракт с луганским клубом истекает в конце сезона.
В текущем сезоне Даниил сыграл 18 матчей и забил 3 гола, если учитывать все турниры.
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