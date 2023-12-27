Стало известно, куда может перейти Алефиренко из луганской Зари

Стало известно, куда может перейти полузащитник Даниил Алефиренко из луганской «Зари».

Луганская команда уже зимой может потерять атакующего хавбека команды.

Новой командой 23-летнего хавбека могут стать «Кривбасс» или «Рух», информирует ТаТоТаке.

Ранее «Заря» предлагала Алефиренко новый контракт, но условия не устроили футболиста. Его контракт с луганским клубом истекает в конце сезона.

В текущем сезоне Даниил сыграл 18 матчей и забил 3 гола, если учитывать все турниры.