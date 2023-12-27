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  4. Патрис Эвра предсказал победу МЮ над Астон Виллой при счете 0:2
Англия
27 декабря 2023, 00:59 | Обновлено 27 декабря 2023, 01:05
203
0

Патрис Эвра предсказал победу МЮ над Астон Виллой при счете 0:2

Известный в прошлом игрок был уверен, что его бывший клуб сможет реализовать свои моменты

27 декабря 2023, 00:59 | Обновлено 27 декабря 2023, 01:05
203
0
Патрис Эвра предсказал победу МЮ над Астон Виллой при счете 0:2
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра предсказал, что Красные дьяволы победят «Астон Виллу», уступая 2:0 после первого тайма. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу команды Эрика Тех Хага.

«Это как дежавю. Если не смотреть игру, а просто посмотреть на результат, ты увидишь, что «Астон Вилла» выигрывает со счетом 2:0, и подумаешь: «О, ну вот, опять».

Но на самом деле перед началом игры мы говорили о том, что нужно быть терпеливыми. «Манчестер Юнайтед» создал достаточно моментов, чтобы вести, но в последний момент они принимали неправильные решения.

Если они будут играть в том же духе и больше внимания уделять голевым моментам, я не удивлюсь, если они выиграют 3:2», – заявил в перерыве Эвра и оказался прав.

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Манчестер Юнайтед Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Астон Вилла Патрис Эвра
Источник BBC
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