Патрис Эвра предсказал победу МЮ над Астон Виллой при счете 0:2

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра предсказал, что Красные дьяволы победят «Астон Виллу», уступая 2:0 после первого тайма. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу команды Эрика Тех Хага.

«Это как дежавю. Если не смотреть игру, а просто посмотреть на результат, ты увидишь, что «Астон Вилла» выигрывает со счетом 2:0, и подумаешь: «О, ну вот, опять».

Но на самом деле перед началом игры мы говорили о том, что нужно быть терпеливыми. «Манчестер Юнайтед» создал достаточно моментов, чтобы вести, но в последний момент они принимали неправильные решения.

Если они будут играть в том же духе и больше внимания уделять голевым моментам, я не удивлюсь, если они выиграют 3:2», – заявил в перерыве Эвра и оказался прав.