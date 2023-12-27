ФОТО. Вратарь Фулхэма толкнул болбоя, имея желтую карточку

«Фулхэм» проиграл «Борнмуту» в выездном матче 19-го тура АПЛ со счетом 0:3.

На 75-й минуте вратарь гостей Бернд Лено подбежал к одному из болбоев и толкнул его левой рукой, забирая при этом мяч.

Скандальности этом эпизоду добавляет то, что немецкий голкипер уже имел желтую карточку, но судья решил его не удалять.

После игры Лено извинился перед болбоем и обнял его.