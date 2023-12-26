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Англия
26 декабря 2023, 23:59 | Обновлено 27 декабря 2023, 00:04
234
0

Хойлунду понадобилось 1026 минут, чтобы забить первый гол в АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» отличился в матче против «Астон Виллы»

26 декабря 2023, 23:59 | Обновлено 27 декабря 2023, 00:04
234
0
Хойлунду понадобилось 1026 минут, чтобы забить первый гол в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд поразил ворота «Астон Виллы» в 19-м туре чемпионата Англии, забив победный гол своей команды (3:2).

Для датского форварда это был 15-й матч в Английской Премьер-лиге, ранее в АПЛ он еще не забивал.

Для того, чтобы впервые отличится в английском чемпионате Хойлунду понадобилось 1026 минут.

Отметим, что на счету 20-летнего форварда 6 забитых мячей в 23 играх за «Юнайтед» во всех турнирах.

Видео гола

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Расмус Хойлунд Манчестер Юнайтед Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Источник Sport.ua
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