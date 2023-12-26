Хойлунду понадобилось 1026 минут, чтобы забить первый гол в АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд поразил ворота «Астон Виллы» в 19-м туре чемпионата Англии, забив победный гол своей команды (3:2).

Для датского форварда это был 15-й матч в Английской Премьер-лиге, ранее в АПЛ он еще не забивал.

Для того, чтобы впервые отличится в английском чемпионате Хойлунду понадобилось 1026 минут.

Отметим, что на счету 20-летнего форварда 6 забитых мячей в 23 играх за «Юнайтед» во всех турнирах.

Видео гола