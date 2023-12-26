Англия26 декабря 2023, 23:59 | Обновлено 27 декабря 2023, 00:04
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Хойлунду понадобилось 1026 минут, чтобы забить первый гол в АПЛ
Нападающий «Манчестер Юнайтед» отличился в матче против «Астон Виллы»
26 декабря 2023, 23:59 | Обновлено 27 декабря 2023, 00:04
234
0
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд поразил ворота «Астон Виллы» в 19-м туре чемпионата Англии, забив победный гол своей команды (3:2).
Для датского форварда это был 15-й матч в Английской Премьер-лиге, ранее в АПЛ он еще не забивал.
Для того, чтобы впервые отличится в английском чемпионате Хойлунду понадобилось 1026 минут.
Отметим, что на счету 20-летнего форварда 6 забитых мячей в 23 играх за «Юнайтед» во всех турнирах.
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