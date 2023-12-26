Обошел Почеттино. У Клоппа лучший показатель побед в Boxing Day
Немецкий специалист выиграл все шесть матчей в этот день
«Ливерпуль» Юргена Клоппа обыграл «Бернли» в матче 19-го тура АПЛ со счетом 2:0. Это случилось в так называемый Boxing Day (день подарков), на следующий день после Рождества.
Интересно, что под руководством немецкого специалиста «красные» выиграли все шесть матчей АПЛ в Боксинг дэй с общим счетом 19:1. Это лучший результат среди тренеров, который выигрывали все матчи в этот день.
Ранее лидировал Маурисио Почеттино, он одержал 5 побед в 5 матчах.
Отметим, что «Ливерпуль» после этой победы возглавил турнирную таблицу АПЛ.
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