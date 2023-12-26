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  4. Обошел Почеттино. У Клоппа лучший показатель побед в Boxing Day
Англия
26 декабря 2023, 23:51 |
277
0

Обошел Почеттино. У Клоппа лучший показатель побед в Boxing Day

Немецкий специалист выиграл все шесть матчей в этот день

26 декабря 2023, 23:51 |
277
0
Обошел Почеттино. У Клоппа лучший показатель побед в Boxing Day
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

«Ливерпуль» Юргена Клоппа обыграл «Бернли» в матче 19-го тура АПЛ со счетом 2:0. Это случилось в так называемый Boxing Day (день подарков), на следующий день после Рождества.

Интересно, что под руководством немецкого специалиста «красные» выиграли все шесть матчей АПЛ в Боксинг дэй с общим счетом 19:1. Это лучший результат среди тренеров, который выигрывали все матчи в этот день.

Ранее лидировал Маурисио Почеттино, он одержал 5 побед в 5 матчах.

Отметим, что «Ливерпуль» после этой победы возглавил турнирную таблицу АПЛ.

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Ливерпуль Бернли чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Юрген Клопп
Источник Squawka
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