Обошел Почеттино. У Клоппа лучший показатель побед в Boxing Day

«Ливерпуль» Юргена Клоппа обыграл «Бернли» в матче 19-го тура АПЛ со счетом 2:0. Это случилось в так называемый Boxing Day (день подарков), на следующий день после Рождества.

Интересно, что под руководством немецкого специалиста «красные» выиграли все шесть матчей АПЛ в Боксинг дэй с общим счетом 19:1. Это лучший результат среди тренеров, который выигрывали все матчи в этот день.

Ранее лидировал Маурисио Почеттино, он одержал 5 побед в 5 матчах.

Отметим, что «Ливерпуль» после этой победы возглавил турнирную таблицу АПЛ.