ВИДЕО. Фаны Астон Виллы скандировали тен Хагу: «Утром тебя уволят»

26 декабря проходит матч 19-го тура чемпионата Англии, в котором играют «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» на стадионе «Олд Траффорд» (0:2 после первого тайма).

После второго гола гостей ликование болельщиков «Виллы» перешло в издевательства. Стало слышно, как они скандируют главному тренеру МЮ Эрику Тен Хагу: «Утром тебя уволят».

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» в последний раз забивал еще 6 декабря, обновляя все новые антирекорды по этому показателю.

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