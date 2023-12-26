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  4. ВИДЕО. Фаны Астон Виллы скандировали тен Хагу: «Утром тебя уволят»
Англия
26 декабря 2023, 23:07 | Обновлено 26 декабря 2023, 23:28
338
1

ВИДЕО. Фаны Астон Виллы скандировали тен Хагу: «Утром тебя уволят»

Болельщики клуба из Бирмингема издеваются на рулевым Красных дьяволов

26 декабря 2023, 23:07 | Обновлено 26 декабря 2023, 23:28
338
1
ВИДЕО. Фаны Астон Виллы скандировали тен Хагу: «Утром тебя уволят»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

26 декабря проходит матч 19-го тура чемпионата Англии, в котором играют «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» на стадионе «Олд Траффорд» (0:2 после первого тайма).

После второго гола гостей ликование болельщиков «Виллы» перешло в издевательства. Стало слышно, как они скандируют главному тренеру МЮ Эрику Тен Хагу: «Утром тебя уволят».

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» в последний раз забивал еще 6 декабря, обновляя все новые антирекорды по этому показателю.

Видео момента

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Манчестер Юнайтед Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Астон Вилла видео Эрик тен Хаг
Источник Sport.ua
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AndiM
Команда яка підсилюється всяким непотрібом з шаХрая і виганяє кращого гравця команди - немає майбутнього. 
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