Англия26 декабря 2023, 23:07 | Обновлено 26 декабря 2023, 23:28
338
1
ВИДЕО. Фаны Астон Виллы скандировали тен Хагу: «Утром тебя уволят»
Болельщики клуба из Бирмингема издеваются на рулевым Красных дьяволов
26 декабря 2023, 23:07 | Обновлено 26 декабря 2023, 23:28
338
1
26 декабря проходит матч 19-го тура чемпионата Англии, в котором играют «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» на стадионе «Олд Траффорд» (0:2 после первого тайма).
После второго гола гостей ликование болельщиков «Виллы» перешло в издевательства. Стало слышно, как они скандируют главному тренеру МЮ Эрику Тен Хагу: «Утром тебя уволят».
Отметим, что «Манчестер Юнайтед» в последний раз забивал еще 6 декабря, обновляя все новые антирекорды по этому показателю.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 декабря 2023, 18:31 17
Поединок состоится 26 декабря в 19:30 по Киеву
Футбол | 26 декабря 2023, 17:33 5
Украинским вингером «Жироны» интересуется «Тоттенхэм»
Футбол | 26.12.2023, 15:36
Футбол | 26.12.2023, 21:29
Хоккей | 26.12.2023, 12:10
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Команда яка підсилюється всяким непотрібом з шаХрая і виганяє кращого гравця команди - немає майбутнього.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.12.2023, 15:12 3
25.12.2023, 15:47 6
25.12.2023, 20:50 7
24.12.2023, 20:02 30
24.12.2023, 21:15 2
25.12.2023, 12:00 3
25.12.2023, 06:10 40
Футбол