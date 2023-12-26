Гаэль МОНФИС: «Элина подтолкнула меня к тому, чтобы сыграть еще немного»

Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал о своей мотивации продолжать выступления.

«Я очень люблю находиться на теннисном корте. Это то, что я не могу отрицать, и это просто потрясающе – находиться там. У меня было несколько моментов, когда я вел непростые разговоры со своим агентом (Николя Ламперин – директор турнира в Окленде) и Элиной. Но я доволен всем, к чему в итоге пришел.

Я доволен своей жизнью, мне не нужно большего, я просто хочу наслаждаться тем, что имею и я думаю, что Николя и Элина сказали мне правильные слова, чтобы подтолкнуть меня к тому, чтобы пройти еще немного. В душе я не хочу останавливаться, но, безусловно, путешествовать и идти на жертвы становиться все сложнее. Однако во мне все еще есть этот маленький огонек, и он помогает мне продолжать.

Когда я играю, я вполне в порядке, но, не буду врать, мне становиться все сложнее восстанавливаться после матчей. Мне нужно проходить разные курсы реабилитации. Мне нужно по-другому работать со своей физической формой, но я стараюсь, чтобы мой возраст это было просто число», – сказал Монфис.