Шеффилд установил печальный антирекорд АПЛ

26 декабря состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Лутон» на выезде в драматическом поединке переиграл «Шеффилд Юнайтед».

Хозяева вели в счете 2:1, но с разницей в четыре минуты и 34 секунды пропустили два автогола в конце встречи.

«Шеффилд Юнайтед» стал первой командой в истории Премьер-лиги, забившей два гола в свои ворота в одном матче после 75-й минуты.

Английская Премьер-лига. 19-й тур. 26 декабря.

Шеффилд Юнайтед – Лутон – 2:3

Голы: Макберни, 61, Ахмедходжич, 69 – Даути, 17, Робинсон, 77 (автогол), Бен Слиман, 81 (автогол)