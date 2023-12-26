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  4. Шеффилд установил печальный антирекорд АПЛ
Англия
26 декабря 2023, 22:46 |
427
0

Шеффилд установил печальный антирекорд АПЛ

Команда Криса Уайлдера забила два гола в свои ворота в конце встречи

26 декабря 2023, 22:46 |
427
0
Шеффилд установил печальный антирекорд АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

26 декабря состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Лутон» на выезде в драматическом поединке переиграл «Шеффилд Юнайтед».

Хозяева вели в счете 2:1, но с разницей в четыре минуты и 34 секунды пропустили два автогола в конце встречи.

«Шеффилд Юнайтед» стал первой командой в истории Премьер-лиги, забившей два гола в свои ворота в одном матче после 75-й минуты.

Английская Премьер-лига. 19-й тур. 26 декабря.

Шеффилд Юнайтед – Лутон – 2:3
Голы: Макберни, 61, Ахмедходжич, 69 – Даути, 17, Робинсон, 77 (автогол), Бен Слиман, 81 (автогол)

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Шеффилд Юнайтед Лутон Таун чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Opta
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