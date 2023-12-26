Борнмут Забарного – одна из лучших команд АПЛ последних двух месяцев

«Борнмут» набрал 22 очка в девяти последних матчах АПЛ и по этому показателю лидирует вместе с «Ливерпулем».

За два последних месяца по 19 очков набрали , «Арсенал» и «Эвертон», 20 зачетных баллов заработала «Астон Вилла». У остальных команд – меньше.

Отметим, что «Борнмут» при этом сыграл на один матч меньше, встречу 17-го тура против «Лутона» переиграют из-за остановки сердца капитана Лутона во время матча.

Любопытно, что команда Илья Забарного в первых девяти матчах Премьер-лиги этого сезона набрала всего три очка. Украинец – единственный игрок команды, который отыграл все 18 матчей без замен, выходя в стартовом составе.

26 декабря «Борнмут» уверенно победил «Фулхэм».