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  4. Борнмут Забарного – одна из лучших команд АПЛ последних двух месяцев
Англия
26 декабря 2023, 21:35 |
322
2

Борнмут Забарного – одна из лучших команд АПЛ последних двух месяцев

«Вишни» в девяти последних матчах набрали 22 очка

26 декабря 2023, 21:35 |
322
2
Борнмут Забарного – одна из лучших команд АПЛ последних двух месяцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

«Борнмут» набрал 22 очка в девяти последних матчах АПЛ и по этому показателю лидирует вместе с «Ливерпулем».

За два последних месяца по 19 очков набрали , «Арсенал» и «Эвертон», 20 зачетных баллов заработала «Астон Вилла». У остальных команд – меньше.

Отметим, что «Борнмут» при этом сыграл на один матч меньше, встречу 17-го тура против «Лутона» переиграют из-за остановки сердца капитана Лутона во время матча.

Любопытно, что команда Илья Забарного в первых девяти матчах Премьер-лиги этого сезона набрала всего три очка. Украинец – единственный игрок команды, который отыграл все 18 матчей без замен, выходя в стартовом составе.

26 декабря «Борнмут» уверенно победил «Фулхэм».

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Борнмут Ливерпуль Арсенал Лондон Эвертон Английская Премьер-лига Илья Забарный
Источник Twitter
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Комментарии 2
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OKs100
Поздно разогнались, могли бы побороться за чемпионство в АПЛ.
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0
Алекс 122
Что за названия дебильные на этом сайте постоянно ? Забарный что бормут купил ? 
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