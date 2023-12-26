Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Осака провела тренировку в Брисбене, где состоится ее возвращение
WTA
26 декабря 2023, 20:12 |
204
0

ФОТО. Осака провела тренировку в Брисбене, где состоится ее возвращение

Наоми начнет новый сезон в Австралии

26 декабря 2023, 20:12 |
204
0
ФОТО. Осака провела тренировку в Брисбене, где состоится ее возвращение
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака провела тренировку в Брисбене, где на турнире WTA 500 состоится ее возвращение.

Отметим, что четырехкратная чемпионка турниров Grand Slam не играла в WTA-туре c 2022 года из-за беременности.

В июле 26-летняя Осака родила дочь Шай и после этого объявила о своем активном плане возвращения в 2024 году.

Соревнования пройдут с 1 по 7 января.

По теме:
ФОТО. Конор МАКГРЕГОР: «Ожидайте важных анонсов»
ФОТО. Отпуск или трансфер? Цыганков с женой прилетел в Лондон
ФОТО. Новая прическа Ильи Забарного
Наоми Осака WTA Брисбен фото
Источник Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бернли – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 26 декабря 2023, 18:31 7
Бернли – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Бернли – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 26 декабря в 19:30 по Киеву

«Отрасти яйца, мужик или мышь?» Макгрегор бросил вызов легендарному боксеру
MMA | 25 декабря 2023, 20:50 7
«Отрасти яйца, мужик или мышь?» Макгрегор бросил вызов легендарному боксеру
«Отрасти яйца, мужик или мышь?» Макгрегор бросил вызов легендарному боксеру

Конор хочет провести поединок против Мэнни Пакьяо

ВИДЕО. Наоя Иноуэ стал абсолютным чемпионом мира
Бокс | 26.12.2023, 14:47
ВИДЕО. Наоя Иноуэ стал абсолютным чемпионом мира
ВИДЕО. Наоя Иноуэ стал абсолютным чемпионом мира
ФОТО. Катарина Завацкая объявила о помолвке со своим парнем
Теннис | 22.12.2023, 20:45
ФОТО. Катарина Завацкая объявила о помолвке со своим парнем
ФОТО. Катарина Завацкая объявила о помолвке со своим парнем
Стало известно, почему Довбик раньше не хотел переходить в Жирону
Футбол | 26.12.2023, 15:12
Стало известно, почему Довбик раньше не хотел переходить в Жирону
Стало известно, почему Довбик раньше не хотел переходить в Жирону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Бывший звездный форвард Динамо забил 3-й гол в чемпионате Франции
ВИДЕО. Бывший звездный форвард Динамо забил 3-й гол в чемпионате Франции
24.12.2023, 23:02 1
Футбол
Анчелотти принял важное решение, которое явно не понравится Лунину
Анчелотти принял важное решение, которое явно не понравится Лунину
25.12.2023, 11:39 6
Футбол
Будет играть против Довбика, Цыганкова? Гранд Ла Лиги нацелился на Судакова
Будет играть против Довбика, Цыганкова? Гранд Ла Лиги нацелился на Судакова
25.12.2023, 06:10 40
Футбол
5 самых ценных футболистов мирового футбола в возрасте до 18 лет
5 самых ценных футболистов мирового футбола в возрасте до 18 лет
25.12.2023, 13:33 7
Футбол
ВИДЕО. В стиле Роналду. Сын Месси оформил гол бисиклетой за Интер Майами
ВИДЕО. В стиле Роналду. Сын Месси оформил гол бисиклетой за Интер Майами
25.12.2023, 04:48 7
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
26.12.2023, 12:10
Хоккей
Случайность или наказание? Чемпионы Италии кинули наставника после фиаско
Случайность или наказание? Чемпионы Италии кинули наставника после фиаско
24.12.2023, 21:50 4
Футбол
Как сыграл Мудрик? Стала известна оценка Михаила за матч с Вулверхэмптоном
Как сыграл Мудрик? Стала известна оценка Михаила за матч с Вулверхэмптоном
24.12.2023, 17:39 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем