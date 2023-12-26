WTA26 декабря 2023, 20:12 |
204
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ФОТО. Осака провела тренировку в Брисбене, где состоится ее возвращение
Наоми начнет новый сезон в Австралии
26 декабря 2023, 20:12 |
204
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Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака провела тренировку в Брисбене, где на турнире WTA 500 состоится ее возвращение.
Отметим, что четырехкратная чемпионка турниров Grand Slam не играла в WTA-туре c 2022 года из-за беременности.
В июле 26-летняя Осака родила дочь Шай и после этого объявила о своем активном плане возвращения в 2024 году.
Соревнования пройдут с 1 по 7 января.
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