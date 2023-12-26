ФОТО. Осака провела тренировку в Брисбене, где состоится ее возвращение

Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака провела тренировку в Брисбене, где на турнире WTA 500 состоится ее возвращение.

Отметим, что четырехкратная чемпионка турниров Grand Slam не играла в WTA-туре c 2022 года из-за беременности.

В июле 26-летняя Осака родила дочь Шай и после этого объявила о своем активном плане возвращения в 2024 году.

Соревнования пройдут с 1 по 7 января.