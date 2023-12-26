Один из лучших. Стала известна оценка Забарного за матч с Фулхэмом
Украинский защитник «Борнмута» солидно отыграл против «дачников»
Сегодня, 26 декабря 2023 года, состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Фулгемом».
«Вишни» уверенно победили «дачников», забив 3 гола. Сначала Джастин Клюйверт забил после отличного прохода через пол поля от Алекса Скотта, а затем Доминик Соланке спокойно реализовал пенальти. Разгромным счет сделал Луис Синистерра, забив на 90+4 минуте – 3:0.
Илья Забарный, как всегда, провел на поле все 90 минут. Украинский защитник совершил 7 защитных действий, выиграл 6 из 10 единоборств и даже отдал 1 передачу под удар. Такой перфоманс статистический портал WhoScored оценил в 7.5 баллов, что является одним из лучших показателей в матче.
MVP поединка был признан полузащитник «вишен» Алекс Скотт, на счету которого 1 ассист и оценка 8.3.
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