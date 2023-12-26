Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Один из лучших. Стала известна оценка Забарного за матч с Фулхэмом
Англия
26 декабря 2023, 19:37 | Обновлено 26 декабря 2023, 19:47
1681
0

Один из лучших. Стала известна оценка Забарного за матч с Фулхэмом

Украинский защитник «Борнмута» солидно отыграл против «дачников»

26 декабря 2023, 19:37 | Обновлено 26 декабря 2023, 19:47
1681
0
Один из лучших. Стала известна оценка Забарного за матч с Фулхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 26 декабря 2023 года, состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Фулгемом».

«Вишни» уверенно победили «дачников», забив 3 гола. Сначала Джастин Клюйверт забил после отличного прохода через пол поля от Алекса Скотта, а затем Доминик Соланке спокойно реализовал пенальти. Разгромным счет сделал Луис Синистерра, забив на 90+4 минуте – 3:0.

Илья Забарный, как всегда, провел на поле все 90 минут. Украинский защитник совершил 7 защитных действий, выиграл 6 из 10 единоборств и даже отдал 1 передачу под удар. Такой перфоманс статистический портал WhoScored оценил в 7.5 баллов, что является одним из лучших показателей в матче.

MVP поединка был признан полузащитник «вишен» Алекс Скотт, на счету которого 1 ассист и оценка 8.3.

По теме:
Шеффилд Юнайтед – Лутон – 2:3. Победные автоголы. Видео голов и обзор
Борнмут – Фулхэм – 3:0. Видео голов и обзор
Борнмут с Забарным легко обыграл Фулхэм, Лутон победил в битве аутсайдеров
Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный оценки WhoScored
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 26 декабря 2023, 12:10 0
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей

Крупный турнир пройдет в Швеции

Аль-Иттихад – Аль-Наср. Прогноз, анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Футбол | 26 декабря 2023, 19:01 0
Аль-Иттихад – Аль-Наср. Прогноз, анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Аль-Иттихад – Аль-Наср. Прогноз, анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии

Поединок состоится 26 декабря в 20:00 по Киеву

Вратарь Барселоны: «Если ты согласишься стать вторым, то не будешь даже им»
Футбол | 26.12.2023, 03:42
Вратарь Барселоны: «Если ты согласишься стать вторым, то не будешь даже им»
Вратарь Барселоны: «Если ты согласишься стать вторым, то не будешь даже им»
«Отрасти яйца, мужик или мышь?» Макгрегор бросил вызов легендарному боксеру
MMA | 25.12.2023, 20:50
«Отрасти яйца, мужик или мышь?» Макгрегор бросил вызов легендарному боксеру
«Отрасти яйца, мужик или мышь?» Макгрегор бросил вызов легендарному боксеру
Зинченко – в топ-10 лучших левых защитников мира по итогам 2023 года
Футбол | 26.12.2023, 11:49
Зинченко – в топ-10 лучших левых защитников мира по итогам 2023 года
Зинченко – в топ-10 лучших левых защитников мира по итогам 2023 года
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. В стиле Роналду. Сын Месси оформил гол бисиклетой за Интер Майами
ВИДЕО. В стиле Роналду. Сын Месси оформил гол бисиклетой за Интер Майами
25.12.2023, 04:48 7
Футбол
5 самых ценных футболистов мирового футбола в возрасте до 18 лет
5 самых ценных футболистов мирового футбола в возрасте до 18 лет
25.12.2023, 13:33 7
Футбол
Карло Анчелотти больше не будет делить игровое время между Кепой и Луниным
Карло Анчелотти больше не будет делить игровое время между Кепой и Луниным
26.12.2023, 15:36 10
Футбол
Источник: один из самых дорогих игроков Днепра-1 покинет клуб
Источник: один из самых дорогих игроков Днепра-1 покинет клуб
25.12.2023, 18:35 3
Футбол
ВИДЕО. Лидер Кривбасса сделал красивое предложение своей девушке
ВИДЕО. Лидер Кривбасса сделал красивое предложение своей девушке
25.12.2023, 15:47 5
Футбол
Случайность или наказание? Чемпионы Италии кинули наставника после фиаско
Случайность или наказание? Чемпионы Италии кинули наставника после фиаско
24.12.2023, 21:50 4
Футбол
ВИДЕО. Бывший звездный форвард Динамо забил 3-й гол в чемпионате Франции
ВИДЕО. Бывший звездный форвард Динамо забил 3-й гол в чемпионате Франции
24.12.2023, 23:02 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем