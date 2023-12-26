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26 декабря 2023, 19:09 |
1196
1

Шахтер – в топ-25 клубного рейтинга УЕФА. Где Динамо и другие клубы УПЛ?

Возглавляет список английский «Манчестер Сити»

26 декабря 2023, 19:09 |
1196
1
Шахтер – в топ-25 клубного рейтинга УЕФА. Где Динамо и другие клубы УПЛ?
ФК Шахтер

Европейский футбольный союз (УЕФА) на своем официальном сайте опубликовал обновленный рейтинг клубов по итогам завершившихся групповых стадий еврокубков.

Лучшим из украинских клубов остается донецкий «Шахтер» (63,000 балла), занимающий 25-е место в списке. Киевское «Динамо» (26,500) располагается на 65-й позиции, луганская «Заря» (18,500) – на 87-й, «Днепр-1» (10,500) – на 141-й, «Ворскла» (4,500) – на 247-й.

Отметим, что второй раз подряд календарный год завершает на первой позиции английский «Манчестер Сити» (141,000), за которым располагаются мюнхенская «Бавария» (136,000) и мадридский «Реал» (123,000).

Добавим, что рейтинг составлен на основе результатов, показанных клубами на европейской арене за последние пять лет.

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Шахтер Донецк рейтинг УЕФА Динамо Киев Ворскла Полтава Заря Луганск Днепр-1 Манчестер Сити Бавария Реал Мадрид
Источник УЕФА
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Комментарии 1
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Юра Ганусяк
це результат розвалу українського футболу ринатом, йому не потрібні конкуренти які можуть забрати мільйони за попадання в лігу чемпіонів. 
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