Шахтер – в топ-25 клубного рейтинга УЕФА. Где Динамо и другие клубы УПЛ?
Возглавляет список английский «Манчестер Сити»
Европейский футбольный союз (УЕФА) на своем официальном сайте опубликовал обновленный рейтинг клубов по итогам завершившихся групповых стадий еврокубков.
Лучшим из украинских клубов остается донецкий «Шахтер» (63,000 балла), занимающий 25-е место в списке. Киевское «Динамо» (26,500) располагается на 65-й позиции, луганская «Заря» (18,500) – на 87-й, «Днепр-1» (10,500) – на 141-й, «Ворскла» (4,500) – на 247-й.
Отметим, что второй раз подряд календарный год завершает на первой позиции английский «Манчестер Сити» (141,000), за которым располагаются мюнхенская «Бавария» (136,000) и мадридский «Реал» (123,000).
Добавим, что рейтинг составлен на основе результатов, показанных клубами на европейской арене за последние пять лет.
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