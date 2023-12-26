Реал хочет продлить контракт с Кроосом, футболист раздумывает
Немец выступает за мадридский клуб с 2014 года
Мадридский «Реал» намерен продлить контракт с одним из своих лидеров, 33-летним центральным полузащитником Тони Кроосом.
Нынешний контракт немецкого футболиста со «сливочными» истекает летом 2024 года, и руководство мадридского клуба предпринимает попытки уговорить Тони остаться в клубе. При этом за развитием ситуации внимательно следит туринский «Ювентус», который совсем не прочь переманить к себе звездного немца.
По информации Mundo Deportivo, Кроос и его представители взяли время на раздумья, поскольку футболист не уверен в целесообразности продления соглашения и боится оказаться в ситуации, подобной Луке Модричу, который в нынешнем сезоне стал получать намного меньше игрового времени.
Добавим, что Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. За это время футболист выиграл 19 трофеев, в том числе трижды став чемпионом Испании и четыре раза выиграв Лигу чемпионов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер «сливочных» выберет стартового голкипера после рождественских выходных
Украинец вошел в компанию лучших