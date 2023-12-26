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Испания
26 декабря 2023, 18:27 | Обновлено 26 декабря 2023, 18:31
218
0

Реал хочет продлить контракт с Кроосом, футболист раздумывает

Немец выступает за мадридский клуб с 2014 года

26 декабря 2023, 18:27 | Обновлено 26 декабря 2023, 18:31
218
0
Реал хочет продлить контракт с Кроосом, футболист раздумывает
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Мадридский «Реал» намерен продлить контракт с одним из своих лидеров, 33-летним центральным полузащитником Тони Кроосом.

Нынешний контракт немецкого футболиста со «сливочными» истекает летом 2024 года, и руководство мадридского клуба предпринимает попытки уговорить Тони остаться в клубе. При этом за развитием ситуации внимательно следит туринский «Ювентус», который совсем не прочь переманить к себе звездного немца.

По информации Mundo Deportivo, Кроос и его представители взяли время на раздумья, поскольку футболист не уверен в целесообразности продления соглашения и боится оказаться в ситуации, подобной Луке Модричу, который в нынешнем сезоне стал получать намного меньше игрового времени.

Добавим, что Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. За это время футболист выиграл 19 трофеев, в том числе трижды став чемпионом Испании и четыре раза выиграв Лигу чемпионов.

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Тони Кроос Реал Мадрид продление контракта Ювентус Лига чемпионов Ла Лига чемпионат Испании по футболу трансферы Ла Лиги
Источник Mundo Deportivo
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