Реал хочет продлить контракт с Кроосом, футболист раздумывает

Мадридский «Реал» намерен продлить контракт с одним из своих лидеров, 33-летним центральным полузащитником Тони Кроосом.

Нынешний контракт немецкого футболиста со «сливочными» истекает летом 2024 года, и руководство мадридского клуба предпринимает попытки уговорить Тони остаться в клубе. При этом за развитием ситуации внимательно следит туринский «Ювентус», который совсем не прочь переманить к себе звездного немца.

По информации Mundo Deportivo, Кроос и его представители взяли время на раздумья, поскольку футболист не уверен в целесообразности продления соглашения и боится оказаться в ситуации, подобной Луке Модричу, который в нынешнем сезоне стал получать намного меньше игрового времени.

Добавим, что Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. За это время футболист выиграл 19 трофеев, в том числе трижды став чемпионом Испании и четыре раза выиграв Лигу чемпионов.