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  4. ФОТО. Отпуск или трансфер? Цыганков с женой прилетел в Лондон
Англия
26 декабря 2023, 17:33 |
4055
2

ФОТО. Отпуск или трансфер? Цыганков с женой прилетел в Лондон

Украинским вингером «Жироны» интересуется «Тоттенхэм»

26 декабря 2023, 17:33 |
4055
2
ФОТО. Отпуск или трансфер? Цыганков с женой прилетел в Лондон
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Виктор Цыганков со своей супругой Романой Цыганковой проводит отпуск в Лондоне. Это можно понять по фотографиям в Instagram-аккаунтах пары.

Последний матч в 2023 году против «Бетиса» «Жирона» играла без Виктора Цыганкова, который пропускал игру из-за травмы. Счет встречи – 1:1.

Интересно, что ранее сообщалось об интересе лондонского «Тоттенхэма» к Виктору Цыганкову. Отмечалось, что они готовы выплатить его клаусулу.

В этом сезоне Ла Лиги Виктор Цыганков провел 14 матчей, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

ФОТО. Отдых или трансфер? Цыганков с женой прилетел в Лондон

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Виктор Цыганков Жирона Тоттенхэм трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги фото
Источник Instagram
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Flying Cat
Завтра Челсі з Кристал Пелес гратимуть. Приїхав подивитись на матч грандів англійського футболу. 
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