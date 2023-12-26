ФОТО. Отпуск или трансфер? Цыганков с женой прилетел в Лондон

Виктор Цыганков со своей супругой Романой Цыганковой проводит отпуск в Лондоне. Это можно понять по фотографиям в Instagram-аккаунтах пары.

Последний матч в 2023 году против «Бетиса» «Жирона» играла без Виктора Цыганкова, который пропускал игру из-за травмы. Счет встречи – 1:1.

Интересно, что ранее сообщалось об интересе лондонского «Тоттенхэма» к Виктору Цыганкову. Отмечалось, что они готовы выплатить его клаусулу.

В этом сезоне Ла Лиги Виктор Цыганков провел 14 матчей, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

ФОТО. Отдых или трансфер? Цыганков с женой прилетел в Лондон