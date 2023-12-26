Младший брат Мбаппе подпишет с ПСЖ профессиональный контракт

Младший брат Килиана Мбаппе, Этан, недавно дебютировавший в первой команде ПСЖ, ведет переговоры с руководством парижского клуба о подписании первого в жизни профессионального контракта.

Дело в том, что юношеское соглашение 16-летнего футболиста завершается в конце нынешнего сезона, и парижане намерены сохранить в своих рядах талантливого парня.

Добавим, что помимо дебюта в основной команде ПСЖ, Этан в нынешнем сезоне сыграл 18 матчей за юношескую команду парижан, в которых отметился тремя забитыми мячами и отдал две голевые передачи.