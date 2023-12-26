Ньюкасл – Ноттингем Форест – 1:3. Хет-трик Вуда. Видео голов и обзор
Смотрите обзор матча 19-го тура АПЛ
Сегодня, 26 декабря 2023 года, состоялся матч-открытие 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Ноттингем Форест». Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
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На 23-й минуте Александер Исак уверенно реализовал пенальти, чем подарил «сорокам» ложную надежду на победу. На его гол хет-триком ответил бывший игрок «Ньюкасла» Крис Вуд. Второй и третий забитые мячи в его исполнении получились особенно эффектными.
Английская Премьер-лига. 19-й тур. 26 декабря.
Ньюкасл – Ноттингем Форест – 1:3
Голы: Исак, 23 (пенальти) – Вуд, 45+1, 53, 60
Видеообзор матча
События матча
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