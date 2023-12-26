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Чемпионат Англии
Ньюкасл
26.12.2023 14:30 – FT 1 : 3
Ноттингем Форест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
26 декабря 2023, 16:29 | Обновлено 26 декабря 2023, 16:31
499
1

Шикарный хет-трик Вуда. Ньюкасл сенсационно проиграл Ноттингем Форест

26 декабря состоялся первый матч 19-го тура АПЛ

26 декабря 2023, 16:29 | Обновлено 26 декабря 2023, 16:31
499
1
Шикарный хет-трик Вуда. Ньюкасл сенсационно проиграл Ноттингем Форест
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 26 декабря 2023 года, состоялся матч-открытие 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Ноттингем Форест». Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

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На 23-й минуте Александер Исак уверенно реализовал пенальти, чем подарил «сорокам» ложную надежду на победу. На его гол хет-триком ответил бывший игрок «Ньюкасла» Крис Вуд. Второй и третий забитые мячи в его исполнении получились особенно эффектными.

Интересно, что в 2 сезонах в составе «Ньюкасла» новозеландец забивал максимум 2 гола за кампанию.

Английская Премьер-лига. 19-й тур. 26 декабря.

Ньюкасл – Ноттингем Форест – 1:3
Голы: Исак, 23 (пенальти) – Вуд, 45+1, 53, 60

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Александер Исак Ньюкасл Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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December 32
Это же вечный кайф - забить своим бывшим 3 банки!
Но для профи это нормально.   После игры все обнимались как родные.)
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