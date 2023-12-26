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  4. ВИДЕО. Динамо-1? Журналист оговорился и рассмешил зрителей
Украина. Премьер лига
26 декабря 2023, 17:12 | Обновлено 26 декабря 2023, 18:20
1165
5

ВИДЕО. Динамо-1? Журналист оговорился и рассмешил зрителей

Игорь Цыганык намекает на создание нового клуба?

26 декабря 2023, 17:12 | Обновлено 26 декабря 2023, 18:20
1165
5
ВИДЕО. Динамо-1? Журналист оговорился и рассмешил зрителей
ФК Динамо Киев

Вчера, 25 декабря 2023 года, футбольный журналист и комментатор Игорь Цыганык отвечал на вопросы подписчиков.

Во время ответа на вопрос об интересе «Динамо» Киев к центральному защитнику пражской «Славии» Тарасу Качарабе Цыганык оговорился и создал новый клуб – «Динамо-1»:

«Динамо» интересуется многими игроками как в Украине, так и за ее пределами. В частности, называлась фамилия Тараса Качарабы, но, насколько мне известно, «Динамо-1» не заинтересовано в услугах этого футболиста».

ВИДЕО. Динамо-1? Журналист оговорился и рассмешил зрителей

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Игорь Цыганык Динамо Киев Днепр-1 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео
Источник Циганик LIVE
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Комментарии 5
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a.fedorenko1953
У нього  мізжочок не поспіває  за  ляпалкою у роті.
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+1
December 32
Просто он помнит когда были Динамо - 1, 2 и 3.  
 Уточнил, что бы не перепутали.
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+1
Remark
В цього коломийського запроданці тільки одне Дніпро-1 на думці. 
Після суду до нього повна зневага.
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0
ROBOCOP
Я тоже услышал))
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0
Лига конференций без динамо
Динамо пердив 
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-2
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