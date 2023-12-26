Вчера, 25 декабря 2023 года, футбольный журналист и комментатор Игорь Цыганык отвечал на вопросы подписчиков.

Во время ответа на вопрос об интересе «Динамо» Киев к центральному защитнику пражской «Славии» Тарасу Качарабе Цыганык оговорился и создал новый клуб – «Динамо-1»:

«Динамо» интересуется многими игроками как в Украине, так и за ее пределами. В частности, называлась фамилия Тараса Качарабы, но, насколько мне известно, «Динамо-1» не заинтересовано в услугах этого футболиста».

ВИДЕО. Динамо-1? Журналист оговорился и рассмешил зрителей