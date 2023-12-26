Почеттино оценил ситуацию в Челси с дисциплиной

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал вероятные проблемы у подопечных с игровой дисциплиной на фоне того факта, что команда лидирует в АПЛ по количеству предупреждений, имея 58 «горчичников».

«Не думаю, что у «Челси» проблемы с дисциплиной. Палмер проводит первый сезон в качестве игрока основы. Игрокам не все равно, они хотят побеждать и расстраиваются, когда не могут этого сделать», – заявил Почеттино.

Напомним, ранее сообщалось, что у «Челси» на предстоящий матч чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» имеются серьезные кадровые проблемы.