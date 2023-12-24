У Челси минус 12 игроков на матч АПЛ. Травмы и глупые дисквалификации
Травмы и дисквалификации продолжают мешать Почеттино
«Челси» после поражения от «Вулверхэмптона» остался еще без двух игроков на встречу следующего тура против «Кристал Пэлас».
Желтые карточки получили Коул Палмер и Рахим Стерлинг, которые из-за дисквалифакаций не помогут лондонской команде в предпоследнем матче года. При этом Палмера предупредили за удар по мячу после свистка, а Стерлинга – за симуляцию.
Кроме того, у команды остается большое количество травмированных: Кайседо, Фернандес, Угочукву, Чилвелл, Санчес, Чалоба, Чуквуемека, Кукурелья, Фофана и Джеймс.
Возможно, кто-то из травмированных успеет восстановиться, но у наставника Маурисио Почеттино остаются проблемы с составом.
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