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  4. У Челси минус 12 игроков на матч АПЛ. Травмы и глупые дисквалификации
Англия
24 декабря 2023, 21:54 |
967
3

У Челси минус 12 игроков на матч АПЛ. Травмы и глупые дисквалификации

Травмы и дисквалификации продолжают мешать Почеттино

24 декабря 2023, 21:54 |
967
3
У Челси минус 12 игроков на матч АПЛ. Травмы и глупые дисквалификации
Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» после поражения от «Вулверхэмптона» остался еще без двух игроков на встречу следующего тура против «Кристал Пэлас».

Желтые карточки получили Коул Палмер и Рахим Стерлинг, которые из-за дисквалифакаций не помогут лондонской команде в предпоследнем матче года. При этом Палмера предупредили за удар по мячу после свистка, а Стерлинга – за симуляцию.

Кроме того, у команды остается большое количество травмированных: Кайседо, Фернандес, Угочукву, Чилвелл, Санчес, Чалоба, Чуквуемека, Кукурелья, Фофана и Джеймс.

Возможно, кто-то из травмированных успеет восстановиться, но у наставника Маурисио Почеттино остаются проблемы с составом.

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Челси Михаил Мудрик травма чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Коул Палмер Рахим Стерлинг Карни Чуквуэмека
Источник Football London
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Комментарии 3
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Burevestnik
12 гравців - це не просто багато, а навіть дох..
бідний Почеттіно...    
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+1
avk2307
Кристал Пелас з Сіті достойно грав, а у мажорів з Челсі можуть і виграти 
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+1
ROBOCOP
Мудрик порешает)
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-1
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