Динамо продолжает поиск защитника, есть проблемы с игроками

Приоритетом «Динамо» на трансферном рынке является поиск центрального защитника, которого клуб хотел подписать еще минувшим летом.

Однако пока найти нужный вариант все еще не удается. В Украине опций пока нет, а от услуг защитника «Черноморца» Владимира Салюка было решено отказаться.

Легионеров пригласить не удается из-за ситуации в Украине.

Сообщается, что среди молодых защитников на зимний сбор, скорее всего, поедет 18-летний Тарас Михавко, который получит шанс показать себя Александру Шовковскому.

Киевляне в первой части сезона пропустили 18 голов – худший результат в топ-5 УПЛ.

Сейчас клуб близок к подписанию универсала «Черноморца» Максима Брагару.