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Украина. Премьер лига
26 декабря 2023, 13:29 | Обновлено 26 декабря 2023, 13:31
751
0

Динамо продолжает поиск защитника, есть проблемы с игроками

Найти нужного футболиста не удается

26 декабря 2023, 13:29 | Обновлено 26 декабря 2023, 13:31
751
0
Динамо продолжает поиск защитника, есть проблемы с игроками
ФК Динамо Киев

Приоритетом «Динамо» на трансферном рынке является поиск центрального защитника, которого клуб хотел подписать еще минувшим летом.

Однако пока найти нужный вариант все еще не удается. В Украине опций пока нет, а от услуг защитника «Черноморца» Владимира Салюка было решено отказаться.

Легионеров пригласить не удается из-за ситуации в Украине.

Сообщается, что среди молодых защитников на зимний сбор, скорее всего, поедет 18-летний Тарас Михавко, который получит шанс показать себя Александру Шовковскому.

Киевляне в первой части сезона пропустили 18 голов – худший результат в топ-5 УПЛ.

Сейчас клуб близок к подписанию универсала «Черноморца» Максима Брагару.

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Владимир Салюк Динамо Киев Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Источник Циганик LIVE
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