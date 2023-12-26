Динамо продолжает поиск защитника, есть проблемы с игроками
Найти нужного футболиста не удается
Приоритетом «Динамо» на трансферном рынке является поиск центрального защитника, которого клуб хотел подписать еще минувшим летом.
Однако пока найти нужный вариант все еще не удается. В Украине опций пока нет, а от услуг защитника «Черноморца» Владимира Салюка было решено отказаться.
Легионеров пригласить не удается из-за ситуации в Украине.
Сообщается, что среди молодых защитников на зимний сбор, скорее всего, поедет 18-летний Тарас Михавко, который получит шанс показать себя Александру Шовковскому.
Киевляне в первой части сезона пропустили 18 голов – худший результат в топ-5 УПЛ.
Сейчас клуб близок к подписанию универсала «Черноморца» Максима Брагару.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Швед получил серьезный урон в поединке с британцем
Украинец сыграл в нынешнем сезоне 9 матчей за «Реал»