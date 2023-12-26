Иван ДИБАНГО: «Принять украинское гражданство? Это сложный вопрос»

Защитник «Кривбасса» Иван Дибанго ответил на вопросы болельщиков клуба.

– С кем из игроков европейского футбола хотел бы обменяться футболками после матча «Кривбасса» в Лиге Чемпионов?

– Это Давид Алаба («Реал»). Он – мой самый любимый игрок. Очень нравится его игра.

– Что больше всего нравится в Украине?

– Я пока не знаю Украину очень хорошо, но я в восторге от украинцев. Люди в Кривом Роге мне очень нравятся, они здесь просто прекрасные.

– Что из украинской кухни больше всего засело в сердце и знаете ли мировую кухню, которая бы превзошла нашу?

– Еще не успел попробовать много блюд украинской кухни. Но я точно люблю борщ. Это такой украинский суп.

– Согласился бы ты принять украинское гражданство, если бы предложили?

– Это сложный вопрос, не могу сейчас на него ответить. Мне нравится Украина, уважаю ее, но сейчас это сложный вопрос для меня.

– Как начиналась твоя карьера футболиста и почему выбрал именно футбол, а не другую профессию?

– Моя карьера началась в Камеруне, в Первой лиге. Потом я переехал в Беларусь, и вот сейчас играю в Украине. Думаю, если бы не футбол, я мог быть математиком. Мне нравилось учиться, но появилась возможность перебраться в Европу, чтобы играть в футбол, поэтому сейчас я - футболист.

– Есть ли у вас особый ритуал, примета или суеверие перед началом важных матчей?

– Не только перед важными матчами, перед каждой игрой. Я читаю Библию и молюсь Богу. Он меня защищает и придает сил, чтобы играть в футбол. Мой ритуал - это Библия.

– Некоторые болельщики пишут в комментариях в соцсетях, что Иван Дибанго – настоящая машина. Если бы ты был автомобилем, то какой марки был?

– (Улыбается) Даже не знаю. Возможно, Range Rover.