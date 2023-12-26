ПУШИЧ: «Для меня это специфическая и непривычная ситуация»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич поделился настроением относительно проведения зимней подготовки коллектива накануне старта второй части текущего сезона.

– «Шахтер» имеет длительный зимний перерыв: почти месяц отпуска, после которого – сборы. Предыдущие тренеры говорили, что это для них новая практика, потому что в европейских чемпионатах зимой нет паузы, они играют в футбол, а в Украине мы имеем двухмесячный перерыв. Что вы думаете об этом и насколько это для вас необычно?

– Это специфическая и необычная ситуация, но я способен адаптироваться, быстро приспосабливаюсь к обстоятельствам и всегда думаю о том, что при таких условиях, в такой ситуации мы можем сделать, чтобы лучше подготовить нашу команду. Я анализировал это со многими членами тренерского штаба, и мы создали план подготовки на этот месяц в Анталье. Программа готова, мы будем усердно работать по ней, чтобы быть готовыми к первому матчу. Очень необычно, потому что другие команды уже будут играть в это время: «Марсель» проведет несколько официальных поединков, до того как встретится с нами, а у нас будут только товарищеские матчи – это большая разница. Но имеем то, что имеем. Постараемся максимально подготовиться к этой игре, учитывая ее сложность, и настроиться на этот уровень в товарищеских матчах, которые сыграем во время периода подготовки. Это непросто, но мы будем прилагать все усилия на тренировках и в играх, чтобы быть готовыми, что, должен заметить, не является преимуществом, потому что команды уже играют официальные матчи, чувствуют этот высокий соревновательный уровень. Для нас ситуация иная – постараемся справиться с помощью программы тренировок.

Напомним, ранее Пушич дал оценку выступлению «Шахтера» в группе Лиги чемпионов.