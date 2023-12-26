Марино ПУШИЧ: «Понравилось, как Шахтер себя презентовал в Лиге чемпионов»
Боснийский специалист – о выступлении команды в группе чемпионского евротурнира
Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич поделился впечатлениями от выступления подопечных в групповом турнире Лиги чемпионов, где они заняли 3-е место в квартете, набрав 9 очков.
– В Лиге чемпионов «Шахтер» благодаря победам над «Барселоной» и «Антверпеном» занял третье место в группе. Довольны выступлением в турнире?
– Да, безусловно. Понравилось, как мы себя презентовали, как сыграли. Мы получили немало комплиментов от многих людей в Европе, топовых европейских команд. Они заметили, как мы выступили и проявили себя, что очень хорошо. Следует отметить результаты. И быть реалистами: выход в следующий еврокубковый раунд, пропуск в Лигу Европы - большое и важное достижение для клуба. Мы бились до последней игры в такой сложной группе, пытались пройти дальше в Лиге чемпионов, поэтому можем уверенно говорить, что для нас это успех. Я очень доволен тем, как мы играли. Также считаю, что комплименты, которые звучали в наш адрес в Европе, о многом свидетельствуют.
Ранее Марино Пушич дал оценку жеребьевке 1/16 финала плей-офф Лиги Европы, согласно которой «горняки» получили в соперники французский «Марсель».
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