Марино ПУШИЧ: «Лига Европы? Нужно быть реалистами»
Наставник «Шахтера» – о сопернике в Лиге Европы
Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич дал оценку жеребьевке 1/16 финала плей-офф Лиги Европы, согласно которой «горняки» получили в соперники французский «Марсель».
«Я всегда думаю постепенно. Повторюсь: нужно быть реалистами. Лига Европы – это фантастический и очень тяжелый турнир, нужно принимать во внимание команды, которые играют в нем, ведь там есть такие, которые тоже могут выступать в Лиге чемпионов. Если кто-то считает, что этот турнир легче Лиги чемпионов, то это не так. И я пережил это в своей карьере. Это отличный турнир, очень тяжелое соревнование с мощными командами.
Мы будем играть против сильного соперника с великой историей, победить которого будет очень сложно. Думаем постепенно, и, как я уже говорил, наша задача – продолжать играть в нашем стиле и конкурировать с соперниками. Увидим, каков будет результат, и самое важное, что мы достигли первой цели – быть в Европе после зимнего перерыва. Будем стараться продолжать так и дальше», – заявил Пушич.
Как известно, матчи «Шахтера» с «Марселем» в 1/16 финала Лиги Европы должны состояться 15 и 22 февраля 2024 года.
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