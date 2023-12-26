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Лига Европы
26 декабря 2023, 12:35 | Обновлено 26 декабря 2023, 13:13
591
0

Марино ПУШИЧ: «Лига Европы? Нужно быть реалистами»

Наставник «Шахтера» – о сопернике в Лиге Европы

26 декабря 2023, 12:35 | Обновлено 26 декабря 2023, 13:13
591
0
Марино ПУШИЧ: «Лига Европы? Нужно быть реалистами»
ФК Шахтер Донецк. Марино Пушич

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич дал оценку жеребьевке 1/16 финала плей-офф Лиги Европы, согласно которой «горняки» получили в соперники французский «Марсель».

«Я всегда думаю постепенно. Повторюсь: нужно быть реалистами. Лига Европы – это фантастический и очень тяжелый турнир, нужно принимать во внимание команды, которые играют в нем, ведь там есть такие, которые тоже могут выступать в Лиге чемпионов. Если кто-то считает, что этот турнир легче Лиги чемпионов, то это не так. И я пережил это в своей карьере. Это отличный турнир, очень тяжелое соревнование с мощными командами.

Мы будем играть против сильного соперника с великой историей, победить которого будет очень сложно. Думаем постепенно, и, как я уже говорил, наша задача – продолжать играть в нашем стиле и конкурировать с соперниками. Увидим, каков будет результат, и самое важное, что мы достигли первой цели – быть в Европе после зимнего перерыва. Будем стараться продолжать так и дальше», – заявил Пушич.

Как известно, матчи «Шахтера» с «Марселем» в 1/16 финала Лиги Европы должны состояться 15 и 22 февраля 2024 года.

Ранее Марино Пушич оценил уровень Украинской Премьер-лиги.

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Марино Пушич Шахтер Донецк Марсель Лига Европы
Источник ФК Шахтер Донецк
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