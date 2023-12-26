Марино ПУШИЧ: «В УПЛ очень жесткая конкуренция»

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич оценил шансы своей команды в весенней части сезона УПЛ:

«Мы уже сейчас находимся в лидирующей части таблицы, хотя и делим это положение с другими командами. Очень жесткая конкуренция. Возможно, именно для «Шахтера» она еще сложнее, ведь мы выступаем в еврокубках, поэтому должны много времени тратить на переезды и тренировки, отдавать много энергии. Также ощущается значительная разница в атмосфере на стадионах в разных турнирах, поэтому приходится справляться с этим психологическим аспектом.

Это непросто, но мы продолжаем соревноваться и уже показали, что можем доминировать и побеждать. Но мы увидели, что это достаточно сложный чемпионат, где многие команды отдают предпочтение игре в обороне, - непросто действовать против таких соперников. Но, как я уже говорил, мы показали, что способны конкурировать, что являемся кандидатами на борьбу за чемпионство. Мы не одни такие, есть еще несколько команд. Нас ждет интересная вторая часть сезона».

На зимнюю паузу «Шахтер» ушел четвертым в турнирной таблице УПЛ с двумя матчами в запасе.