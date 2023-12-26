Эдуардо ГЕРРЕРО: «Нельзя искать причину в ком-то, надо и на себя смотреть»

Нападающий луганской «Зари» Эдуардо Герреро подвел итоги первой части сезона-2023/2024, которую команда завершила на 14-й позиции в таблице Украинской Премьер-лиги.

– Конечно, мы не можем быть довольны тем, на каком месте находимся в турнирной таблице. Где-то это произошло, возможно, из-за частой смены тренеров, где-то, нам не хватало фарта. Но, конечно, нельзя искать причину в ком-то. Надо и на себя смотреть, на то, какой время от времени мы показывали уровень футбола.

– Несмотря на плохую часть сезона, ты сейчас являешься главным бомбардиром нашей команды.

– Во-первых, хотелось бы всегда забивать чаще. Я знаю, что могу играть лучше и еще сильнее помогать команде. Во-вторых, всегда есть место для прогресса, поэтому надо работать и исправлять ситуацию весной.

– Мы, также, имели шанс лучше выступить не только в чемпионате, но и еврокубках.

– Да, неплохо начали. Ничья с «Гентом», затем победа над «Брейдабликом». Одними из ключевых были встречи против «Маккаби». У нас были шансы не проиграть и тогда можно было бы рассчитывать на выход из группы. Но два поражения подряд повлияли на это.

К тому же, мы должны были лучше выступить в Кубке Украины. С другой стороны – это уже дело прошлых дней. Надо хорошо подготовиться на сборах и исправлять ситуацию после зимней паузы.

Ранее сообщалось, что к Герреро появляет интерес чемпион Швеции.