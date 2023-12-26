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Украина. Премьер лига
26 декабря 2023, 12:15 | Обновлено 26 декабря 2023, 12:32
75
0

Эдуардо ГЕРРЕРО: «Нельзя искать причину в ком-то, надо и на себя смотреть»

Игрок «Зари» – о первой части сезона

26 декабря 2023, 12:15 | Обновлено 26 декабря 2023, 12:32
75
0
Эдуардо ГЕРРЕРО: «Нельзя искать причину в ком-то, надо и на себя смотреть»
ФК Заря Луганск. Эдуардо Герреро

Нападающий луганской «Зари» Эдуардо Герреро подвел итоги первой части сезона-2023/2024, которую команда завершила на 14-й позиции в таблице Украинской Премьер-лиги.

– Конечно, мы не можем быть довольны тем, на каком месте находимся в турнирной таблице. Где-то это произошло, возможно, из-за частой смены тренеров, где-то, нам не хватало фарта. Но, конечно, нельзя искать причину в ком-то. Надо и на себя смотреть, на то, какой время от времени мы показывали уровень футбола.

– Несмотря на плохую часть сезона, ты сейчас являешься главным бомбардиром нашей команды.
– Во-первых, хотелось бы всегда забивать чаще. Я знаю, что могу играть лучше и еще сильнее помогать команде. Во-вторых, всегда есть место для прогресса, поэтому надо работать и исправлять ситуацию весной.

– Мы, также, имели шанс лучше выступить не только в чемпионате, но и еврокубках.
– Да, неплохо начали. Ничья с «Гентом», затем победа над «Брейдабликом». Одними из ключевых были встречи против «Маккаби». У нас были шансы не проиграть и тогда можно было бы рассчитывать на выход из группы. Но два поражения подряд повлияли на это.

К тому же, мы должны были лучше выступить в Кубке Украины. С другой стороны – это уже дело прошлых дней. Надо хорошо подготовиться на сборах и исправлять ситуацию после зимней паузы.

Ранее сообщалось, что к Герреро появляет интерес чемпион Швеции.

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Эдуардо Герреро Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря Луганск
Источник ФК Заря Луганск
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