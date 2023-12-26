Пострадал из-за Беллингема. Реал уволил клубного врача

Мадридский «Реал» разорвал трудовые отношения с врачом команды Нико Михичем.

Сообщается, что причиной такого решения «галактикос» стала ситуация с повреждением плеча у полузащитника Джуда Беллингема.

В ноябре англичанин получил вывих плеча, а Михич уведомил главного тренера «Реала» Карло Анчелотти о готовности игрока через несколько дней на матч Лиги чемпионов с «Брагой». Впрочем, Беллингем в поединке участие не принял. В «Реале» решили провести консультацию с врачом Мануэлем Лейесом, который провел успешныхе операций Тибо Куртуа и Эдеру Милитао. Тот сказал, что Беллингема не стоило включать в заявку на матч с «Брагой» и ограничить его тренировки в общей группе из-за высокого риска повторного вывиха плеча.

Выводом Лейеса и решением Михича был взбешен президент мадридского клуба Флорентино Перес. Он обвинил Михича в легкомысленности.

Ранее сообщалось, что «Реал» нацелился на звездного защитника «Баварии».