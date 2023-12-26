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Испания
26 декабря 2023, 07:15 |
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Реал нацелился на звездного защитника Баварии

Маттейс Де Лигт может продолжить карьеру в Испании

26 декабря 2023, 07:15 |
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Реал нацелился на звездного защитника Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттейс де Лигт

Эпидемия травм среди защитников заставляет «Реал» выйти на трансферный рынок в январе. По информации испанских СМИ, мадридский клуб попытается арендовать у «Баварии» до конца сезона Маттейса Де Лигта.

24-летний голландец после перехода из «Ювентуса» летом 2022 года пока что не может оправдать ожидания мюнхенского клуба. В нынешнем сезоне на счету Де Лигта 1 гол в 11 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

Ранее «Реал» получил отказ от Эмерика Ляпорта, который сейчас выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

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Источник Fichajes.com
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