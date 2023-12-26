Реал нацелился на звездного защитника Баварии

Эпидемия травм среди защитников заставляет «Реал» выйти на трансферный рынок в январе. По информации испанских СМИ, мадридский клуб попытается арендовать у «Баварии» до конца сезона Маттейса Де Лигта.

24-летний голландец после перехода из «Ювентуса» летом 2022 года пока что не может оправдать ожидания мюнхенского клуба. В нынешнем сезоне на счету Де Лигта 1 гол в 11 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

Ранее «Реал» получил отказ от Эмерика Ляпорта, который сейчас выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.