Лингарда предложили трем клубам Лиги 1

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джесси Лингард может продолжить карьеру во Франции.

По информации местных СМИ, услуги 31-летнего английского хавбека были предложены трем клубам из верхней половины турнирной таблицы Лиги 1. Среди них есть «Лилль», который возглавляет экс-тренер «Шахтера» Пауло Фонсека.

Напомним, Лингард остается свободным агентом с июля текущего года, когда он покинул «Манчестер Юнайтед». В сентябре он некоторое время тренировался с «Аль-Иттихадом» из Саудовской Аравии.