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  4. Лингарда предложили трем клубам Лиги 1
Франция
26 декабря 2023, 09:48 |
420
0

Лингарда предложили трем клубам Лиги 1

Хавбек остается свободным агентом

26 декабря 2023, 09:48 |
420
0
Лингарда предложили трем клубам Лиги 1
Getty Images/Global Images Ukraine. Джесси Лингард

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джесси Лингард может продолжить карьеру во Франции.

По информации местных СМИ, услуги 31-летнего английского хавбека были предложены трем клубам из верхней половины турнирной таблицы Лиги 1. Среди них есть «Лилль», который возглавляет экс-тренер «Шахтера» Пауло Фонсека.

Напомним, Лингард остается свободным агентом с июля текущего года, когда он покинул «Манчестер Юнайтед». В сентябре он некоторое время тренировался с «Аль-Иттихадом» из Саудовской Аравии.

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Джесси Лингард свободный агент Лилль трансферы трансферы Лиги 1
Источник Footmercato
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