Лингард тренируется с клубом из Саудовской Аравии
Хавбек сейчас работает с «Аль-Иттифаком» Стивена Джеррарда
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард остается свободным агентом с июля, когда истек его контракт с «Ноттингем Форест».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, сейчас Лингард тренируется с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад». Он будет работать с командой в ближайший месяц, после чего стороны решат, стоит ли подписывать полноценный контракт.
Напомним, «Аль-Иттифак» возглавляет Стивен Джеррард, в составе команды выступают такие игроки как Джордан Хендерсон, Мусса Дембеле и Джорджиньо Вейналдум.
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