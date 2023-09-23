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  4. Лингард тренируется с клубом из Саудовской Аравии
Саудовская Аравия
23 сентября 2023, 13:59 |
153
0

Лингард тренируется с клубом из Саудовской Аравии

Хавбек сейчас работает с «Аль-Иттифаком» Стивена Джеррарда

23 сентября 2023, 13:59 |
153
0
Лингард тренируется с клубом из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джесси Лингард

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард остается свободным агентом с июля, когда истек его контракт с «Ноттингем Форест».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сейчас Лингард тренируется с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад». Он будет работать с командой в ближайший месяц, после чего стороны решат, стоит ли подписывать полноценный контракт.

Напомним, «Аль-Иттифак» возглавляет Стивен Джеррард, в составе команды выступают такие игроки как Джордан Хендерсон, Мусса Дембеле и Джорджиньо Вейналдум.

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Джесси Лингард Аль-Иттифак свободный агент
Источник Фабрицио Романо
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