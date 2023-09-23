Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард остается свободным агентом с июля, когда истек его контракт с «Ноттингем Форест».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сейчас Лингард тренируется с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад». Он будет работать с командой в ближайший месяц, после чего стороны решат, стоит ли подписывать полноценный контракт.

Напомним, «Аль-Иттифак» возглавляет Стивен Джеррард, в составе команды выступают такие игроки как Джордан Хендерсон, Мусса Дембеле и Джорджиньо Вейналдум.