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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Лингард, Кейлор Навас и еще 7 игроков покидают Ноттингем Форест
Англия
02 июня 2023, 17:03 | Обновлено 02 июня 2023, 17:16
1146
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лингард, Кейлор Навас и еще 7 игроков покидают Ноттингем Форест

«Лесники» будут строить новую команду

02 июня 2023, 17:03 | Обновлено 02 июня 2023, 17:16
1146
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лингард, Кейлор Навас и еще 7 игроков покидают Ноттингем Форест
Getty Images/Global Images Ukraine. Джесси Лингард

Английский «Ноттингем Форест» объявил, кто из игроков покинет команду после окончания сезона.

После истечения контрактов из клуба уходят Джесси Лингард, Андре Айю, Кафу, Джек Колбэк, Джордан Смит и Лайл Тейлор. Кроме того, завершаются аренды Дина Хендерсона, Кейлора Наваса и Ренана Лоди.

В минувшем сезоне «Ноттингем Форест» с 38 очками занял 16-е место в АПЛ, избежав вылета в Чемпионшип.

Отметим, что Лингард сыграл всего 17 матчей за «Ноттингем Форест» и не смог забить ни одного гола в Премьер-лиге.

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Ноттингем Форест трансферы трансферы АПЛ Джесси Лингард Андре Айю Дин Хендерсон Ренан Лоди Кейлор Навас
Источник ФК Ноттингем Форест
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