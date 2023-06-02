ОФИЦИАЛЬНО. Лингард, Кейлор Навас и еще 7 игроков покидают Ноттингем Форест

Английский «Ноттингем Форест» объявил, кто из игроков покинет команду после окончания сезона.

После истечения контрактов из клуба уходят Джесси Лингард, Андре Айю, Кафу, Джек Колбэк, Джордан Смит и Лайл Тейлор. Кроме того, завершаются аренды Дина Хендерсона, Кейлора Наваса и Ренана Лоди.

В минувшем сезоне «Ноттингем Форест» с 38 очками занял 16-е место в АПЛ, избежав вылета в Чемпионшип.

Отметим, что Лингард сыграл всего 17 матчей за «Ноттингем Форест» и не смог забить ни одного гола в Премьер-лиге.