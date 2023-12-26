Англия26 декабря 2023, 10:19 |
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Эвертон зимой может продать лидеров. Есть ли в списке Виталий Миколенко?
Английский клуб может расстаться с ведущими игроками из-за финансовых проблем
26 декабря 2023, 10:19 |
1012
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Английский «Эвертон» будет вынужден продавать своих ведущих игроков из-за финансовых проблем.
По информации GiveMeSport, в список вероятных продаж «Эвертона» попал центральный защитник Джаррад Брэнтуэйт, к которому проявляет интерес «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Рассматривается также уход Майкла Кина и Бена Годфри, а об украинском защитнике Веталии Миколенко в статье не упоминается.
Ранее появилась информация, что Виталий Миколенко попал в сборную лучших игроков сезона в АПЛ.
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