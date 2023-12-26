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  4. Эвертон зимой может продать лидеров. Есть ли в списке Виталий Миколенко?
Англия
26 декабря 2023, 10:19 |
1012
1

Эвертон зимой может продать лидеров. Есть ли в списке Виталий Миколенко?

Английский клуб может расстаться с ведущими игроками из-за финансовых проблем

26 декабря 2023, 10:19 |
1012
1
Эвертон зимой может продать лидеров. Есть ли в списке Виталий Миколенко?
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Эвертон

Английский «Эвертон» будет вынужден продавать своих ведущих игроков из-за финансовых проблем.

По информации GiveMeSport, в список вероятных продаж «Эвертона» попал центральный защитник Джаррад Брэнтуэйт, к которому проявляет интерес «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Рассматривается также уход Майкла Кина и Бена Годфри, а об украинском защитнике Веталии Миколенко в статье не упоминается.

Ранее появилась информация, что Виталий Миколенко попал в сборную лучших игроков сезона в АПЛ.

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Майкл Кин Бен Годфри Эвертон Виталий Миколенко трансферы АПЛ трансферы
Источник Give me Sport
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Alehandro
"Лідери... провідні гравці...". Молодий центр-бек Брентвейт та полірувальники лавки Кін і Годфрі? Ох, вже ці писаки...
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