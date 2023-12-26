Эвертон зимой может продать лидеров. Есть ли в списке Виталий Миколенко?

Английский «Эвертон» будет вынужден продавать своих ведущих игроков из-за финансовых проблем.

По информации GiveMeSport, в список вероятных продаж «Эвертона» попал центральный защитник Джаррад Брэнтуэйт, к которому проявляет интерес «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Рассматривается также уход Майкла Кина и Бена Годфри, а об украинском защитнике Веталии Миколенко в статье не упоминается.

Ранее появилась информация, что Виталий Миколенко попал в сборную лучших игроков сезона в АПЛ.