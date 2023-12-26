Барселона хочет продать защитника, который играет в аренде в Жироне

Центральный защитник Эрик Гарсия, который принадлежит «Барселоне», проводит очень успешный сезон в составе «Жироны» Артема Довбика и Виктора Цыганкова.

«Барселона» следит за прогрессом 22-летнего испанца. Однако из-за тяжелой финансовой ситуации «Барселона» планирует не вернуть Гарсия в свою команду, а выгодно продать его.

«Жирона» заинтересована в выкупе Гарсии на постоянной основе, однако сможет сделать это лишь в случае выхода в Лигу чемпионов на следующий сезон.

В нынешнем сезоне на счету Гарсии 1 гол в 15 матчах за «Жирону» во всех турнирах. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2026 года.