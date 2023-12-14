Главный тренер Жироны влюблен в игру своего подчиненного

Главный тренер каталонской «Жироны» Мигель Анхель Санчес влюблен в игру центрального защитника Эрика Гарсии влюблен в игру центрального защитника Эрика Гарсии, сообщает издание Barca Blaugranes.

«Мне не просто нравится его умение выводить мяч из обороны в атаку... Я думаю он действительно качественный защитник. Как по мне, он имеет все необходимые характеристики, чтобы быть топовым центральным защитником. Нам повезло иметь его в своем составе», - сказал Мичел.

В этом сезоне на счету Эрика Гарсии 13 матчей за «Жирону», в которых он отметился 1 забитым мячом. Напомним, он выступает за команды Мичела на правах аренды из «Барселоны», и ранее уже сообщалось, что «сине-гранатовые» с нетерпением ждут его возвращения в клуб.