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Испания
14 декабря 2023, 14:33 |
3232
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Главный тренер Жироны влюблен в игру своего подчиненного

Эрик Гарсия поразил Мичеля за время аренды из «Барселоны»

14 декабря 2023, 14:33 |
3232
0
Главный тренер Жироны влюблен в игру своего подчиненного
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Гарсия

Главный тренер каталонской «Жироны» Мигель Анхель Санчес влюблен в игру центрального защитника Эрика Гарсии влюблен в игру центрального защитника Эрика Гарсии, сообщает издание Barca Blaugranes.

«Мне не просто нравится его умение выводить мяч из обороны в атаку... Я думаю он действительно качественный защитник. Как по мне, он имеет все необходимые характеристики, чтобы быть топовым центральным защитником. Нам повезло иметь его в своем составе», - сказал Мичел.

В этом сезоне на счету Эрика Гарсии 13 матчей за «Жирону», в которых он отметился 1 забитым мячом. Напомним, он выступает за команды Мичела на правах аренды из «Барселоны», и ранее уже сообщалось, что «сине-гранатовые» с нетерпением ждут его возвращения в клуб.

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Барселона Эрик Гарсия Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Barca Blaugranes
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